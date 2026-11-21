Los prestamistas que respaldan el último paquete de deuda de SpaceX, por u$s 43.000 millones y garantizado con sus chips avanzados de IA, intentaron impedir que Elon Musk dispare esa garantía al espacio como parte de su plan de centros de datos orbitales.

El hombre más rico del mundo presentó planes ambiciosos para alimentar modelos de IA con centros de datos refrigerados por el vacío del espacio. Para eso, va a ser necesario llenar satélites de chips avanzados.

SpaceX dijo que planea usar en la Tierra los chips incluidos en el acuerdo de deuda. Pero los prestamistas expresaron su preocupación: si el grupo decidiera más adelante lanzar al espacio los valiosos chips que respaldan sus préstamos, no podrían recuperar y vender los semiconductores en caso de default, según personas al tanto del tema.

No está claro si la cláusula quedó incluida en los documentos finales.

Los bonos fueron emitidos por un vehículo de propósito especial, diseñado para mantener la deuda fuera del balance de SpaceX y preservar su calificación crediticia de grado de inversión.

La cláusula de deuda propuesta planteaba posibles desafíos legales para las ambiciones de SpaceX de construir centros de datos en el espacio, y pone de relieve el territorio inexplorado por el que deben moverse los inversores al financiar esta clase de activos incipiente.

El jueves, SpaceX vendió más de u$s 30.000 millones de esa deuda a grandes inversores, como parte de un paquete de financiamiento bautizado “Proyecto Saturno”. La mayor porción del paquete fue un bono con grado de inversión por u$s 25.000 millones, respaldado por los pagos del arrendamiento a cinco años de SpaceX por los chips de Nvidia.

La deuda se vendió a 3,45 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que implica un rendimiento total de alrededor del 8,3%, según esas personas. En tanto, la deuda corporativa de SpaceX con vencimiento en 2031 operó el jueves con un rendimiento de alrededor del 7,2%.

Los nuevos bonos vencen en 2032, pero el capital se va a cancelar en menos de cuatro años, un esquema pensado para reducir el riesgo crediticio para los prestamistas, agregaron las fuentes.

Más de u$s 19.000 millones de los bonos ya tenían compromisos asegurados antes del jueves, entre ellos u$s 4000 millones de Pimco.

"Así no es como funciona esto. Permítanme recordarles a todos en la sala que usted (Musk) no es abogado", agregó González Rogers. Shutterstock

Apollo y Goldman Sachs, que lideraron la operación, no quisieron hacer comentarios. Pimco tampoco quiso opinar. SpaceX no respondió a un pedido de comentarios.

Según SpaceX, fondos gestionados y asesorados por BlackRock, Goldman Sachs Asset Management y KKR también asumieron compromisos ancla en la operación.

SpaceX planea usar los chips en centros de datos en EE.UU. que sean mayoritariamente propiedad de SpaceX y estén controlados y operados por la compañía, según un informe de calificación de Moody’s.

Moody’s le asignó a la deuda una calificación A3, un escalón por encima de la calificación crediticia propia de SpaceX. KBRA calificó la deuda con A-.

Las calificadoras atribuyeron la nota de categoría A, en parte, a cláusulas “contra viento y marea” que impiden que SpaceX se desentienda del arrendamiento.

“El acuerdo de GPU de SpaceX parece hábilmente estructurado y debería atraer a una amplia gama de compradores, incluidos potencialmente los grandes fondos de capital de aseguradoras que buscan rendimientos atractivos en deuda con grado de inversión”, dijo Grant Nachman, director de inversiones de Shorecliff Asset Management.

“Esta operación podría ser un anticipo de futuras emisiones”, agregó.