La derrota republicana en las elecciones de medio término probablemente haya defraudado al megamillonario Peter Thiel, muy embanderado con el presidente Donald Trump.

Sin embargo, no parece haberle quitado el apetito por Argentina. Uno de sus vehículos de inversión elevó su participación en Vista, la petrolera de Miguel Galuccio.

Según el formulario 13F presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Thiel pasó de tener el 1,189 millones de las acciones de Vista al 1,866 millones. Son movimientos correspondientes al período cerrado al 30 de septiembre.

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