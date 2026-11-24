Las billeteras virtuales se consolidan como una alternativa para los ahorristas que buscan obtener rendimientos por sus pesos sin resignar disponibilidad inmediata del dinero. Algunas plataformas digitales ofrecen tasas que compiten con las de los plazos fijos tradicionales e incluso, en ciertos casos, las superan.

Según los datos del Banco Central (BCRA), los diez bancos con mayor volumen de depósitos pagan tasas nominales anuales (TNA) de entre 16% y 21,5% para los depósitos a plazo fijo. En el Banco Nación, por ejemplo, el rendimiento alcanza el 19,25%.

En entidades más pequeñas o con presencia regional, las tasas pueden ser incluso más elevadas y llegar al 25%.

Frente a este escenario, las billeteras digitales también entran en la competencia por captar los ahorros. Un relevamiento de la consultora de finanzas personales Trascendo comparó los rendimientos de las principales plataformas del país, sobre la base de las tasas registradas durante la semana anterior.

El informe muestra que la mayoría de las billeteras ofrece rendimientos de 19% o más, mientras que varias se ubican alrededor del 20% y otras llegan a pagar hasta el 25%.

Sin embargo, los ahorristas argentinos tienen que considerar que las diferencias entre las distintas opciones de inversión no se limitan a la tasa anunciada. Cada plataforma establece condiciones, límites de saldo remunerado y beneficios diferentes, por lo que el rendimiento efectivo puede variar según el monto depositado y el uso que haga cada usuario de la billetera.

Qué rendimiento brindan las billeteras virtuales

El último relevamiento de Trascendo informa las tasas que brindaron las billeteras virtuales la semana pasada. Como puede apreciarse a continuación, varias lograron colocarse por encima de los plazos fijos:

- “Fiwind sorprendió con una nueva suba, pasando de 23% a 25%, y se consolidó entre las alternativas más competitivas. Brubank mantuvo el 24%, mientras que Banco Bica conservó el 22% y Cocos Pay el 20,81%”, destacó Trascendo.

- “Una mención especial para Lemon Cash: la plataforma incorporó una nueva Clase G, con una TNA estimada a 7 días del 21,01% y un límite de inversión de $ 4 millones. Por su parte, la Clase F continúa vigente, con una TNA estimada del 20,06% y un tope de $2 millones”, agregó.

- Carrefour Banco y Naranja X pagaron 20%, mientras que Banco Supervielle estuvo en 19,71%.

- Mercado Pago rindió 18,92%, según Trascendo.

Las tasas que ofrecieron las billeteras virtuales durante la última semana, según Trascendo. Fuente: Trascendo. Captura de pantalla.

Las billeteras mencionadas ofrecen alternativas de ahorro cuyos rendimientos superaron la semana pasada a los de numerosos plazos fijos, aunque quedaron por debajo de las tasas más competitivas del sistema bancario.

Sin embargo, hay una diferencia importante: los rendimientos de las billeteras virtuales pueden cambiar de un día para otro, por lo que ofrecen menos previsibilidad que un plazo fijo tradicional, cuya tasa queda establecida al momento de constituir el depósito.

Billeteras virtuales: así se calculan las tasas

En su relevamiento semanal, Trascendo explica que no utiliza la Tasa Efectiva Anual (TEA), que es lo que realmente se gana al final del año, sino el rendimiento total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app.

Según señala, cada app tiene un criterio distinto para definir y publicar la Tasa Nominal Anual (TNA) en sus páginas. Así, se compara el efecto real que tiene cada día tener el dinero en una u otra aplicación.