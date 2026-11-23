Alfredo Alberto Santa Cruz era electricista, pero la crisis económica que atravesó la Argentina a comienzos de los 2000 cambió por completo su vida.

Después de quedarse sin empleo, tuvo que buscar una alternativa para mantener a su familia. Lejos de imaginar un emprendimiento, encontró una oportunidad en los residuos que otras personas descartaban.

Con 1.200 botellas de plástico, 1.300 envases de cartón y más de 140 cajas de CD, construyó una vivienda que hoy es conocida como La Casa de las Botellas, un particular atractivo turístico ubicado en Puerto Iguazú, Misiones.

La idea que despertó la iniciativa de construcción: una casita de muñecas

“En el año 2000, como muchos argentinos, me quedé sin trabajo”, recordó Santa Cruz durante una entrevista con la Televisión Pública en 2022, en el programa Todos Estamos Conectados.

Después de perder su empleo como electricista, comenzó a recolectar cartones, latas y botellas para conseguir ingresos . En ese contexto, una necesidad familiar terminó dando origen a una idea que cambiaría su historia: su hija quería una casita de muñecas y él no tenía dinero para comprarla.

En lugar de resignarse, decidió construirla con botellas de plástico. Aquella primera experiencia le permitió descubrir una técnica de encastre que luego perfeccionó y trasladó a una construcción mucho más grande.

La iniciativa dejó de ser solamente una manera de aprovechar los materiales disponibles y se transformó en un proyecto familiar con un objetivo más amplio: demostrar que los residuos podían tener una segunda vida y convertirse en elementos útiles.

Cómo construyó su casa ecológica: qué materiales utilizó y para qué sirvió cada uno

Se quedó sin trabajo durante la crisis de 2001 y encontró una salida inesperada: construyó su propia casa con miles de residuos reciclados. Fuente: YT: Alberto Alfredo Santa Cruz.

La particularidad de la vivienda de Alfredo Santa Cruz no está solamente en la cantidad de residuos que reunió, sino en cómo logró convertirlos en materiales de construcción y objetos de uso cotidiano . Cada elemento recuperado tuvo un destino específico dentro de la casa.

La estructura se organizó de la siguiente manera:

Paredes: utilizó 1.200 botellas de plástico, que encastró para formar los bloques que dieron forma a la vivienda.

Techo: aprovechó 1.300 envases de cartón tipo Tetra Pak para cubrir la parte superior de la construcción.

Puertas y ventanas: reutilizó más de 140 cajas de CD, que incorporó como parte de las aberturas.

Mobiliario: destinó 120 botellas a la fabricación de los sillones y otras 200 a la construcción de una cama.

De esta manera, Santa Cruz consiguió aprovechar distintos tipos de residuos para resolver necesidades concretas de una vivienda: desde su estructura y cubierta hasta los muebles de su interior.

La Casa de las Botellas: el atractivo turístico de Puerto Iguazú que nació de una crisis

Con el paso del tiempo, lo que comenzó como una solución frente a la falta de trabajo se convirtió en un emprendimiento familiar y en un espacio de divulgación ambiental.

La vivienda está ubicada en el barrio Las Orquídeas, en Puerto Iguazú, Misiones, y recibe a turistas, estudiantes y grupos interesados en conocer cómo se pueden reutilizar los residuos para construir objetos cotidianos.

Además de recorrer la casa, los visitantes pueden conocer las técnicas de construcción que desarrolló Alfredo y aprender sobre las posibilidades del reciclaje . El proyecto también contempla talleres y actividades de concientización ambiental.

El proyecto fue reconocido por su aporte a la educación ambiental y llegó a recibir respaldo institucional por su historia, que destaca una particular combinación de innovación, sustentabilidad y turismo.