Nvidia anunció este lunes que Jensen Huang vuelve a ser CEO con efecto inmediato , tras su renuncia hace 11 días en medio de un escándalo personal por infidelidades.

La agencia Reuters lo describió como un giro extraordinario, empujado por la presión de Donald Trump, después de que se conocieran relaciones extramatrimoniales de Huang.

Los inversores reaccionaron de inmediato al anuncio: la acción de Nvidia subía más de 30% antes de la apertura del mercado en Wall Street.

Los miembros del directorio votaron de forma unánime a favor del regreso de Huang. Antes de la decisión, mantuvieron una serie de reuniones con el ejecutivo y, según el comunicado de la empresa, quedaron conformes con su franqueza y su capacidad de liderazgo.

La compañía también informó que consultó a funcionarios de alto nivel del gobierno estadounidense. A partir de esas consultas, el directorio concluyó que la reincorporación de Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un renovado compromiso”, afirmó Huang en un comunicado. Por su parte, el presidente del directorio, Harvey Jones, sostuvo que el cuerpo considera a Huang “la persona adecuada para dirigir Nvidia”.

Jensen Huang volvió a dirigir Nvidia Shutterstock

La decisión revierte la postura que la empresa había fijado días atrás. Menos de una semana antes, Jones había descartado el regreso de Huang durante la presentación de resultados trimestrales ante analistas.

Detrás del regreso hubo presión de empleados, accionistas y socios comerciales. También de Trump, que la semana pasada dijo que quería volver a ver a Huang al frente de la empresa.

Huang había renunciado el 12 de noviembre, cuando salieron a la luz sus relaciones extramatrimoniales. Una fue con una empresaria a la que las autoridades de EE.UU. sospechan de espiar para China.

Funcionarios de Estados Unidos indicaron que aún no llegaron a esa conclusión, y Pekín rechaza las acusaciones.

Tras la reincorporación, Colette Kress conservará su cargo de directora financiera. Kress había asumido como CEO interina después de la renuncia de Huang y ahora vuelve a concentrarse en las finanzas de la compañía.