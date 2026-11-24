ARCA dispuso que desde el 1 de marzo de 2027 las sociedades y demás sujetos que llevan balance comercial deberán presentar la declaración jurada de Ganancias a través del servicio web “Ganancias Personas Jurídicas” , creado por la Resolución General 5908/2026, publicada en el Boletín Oficial el 5 de octubre.

La obligación alcanza a los ejercicios cerrados desde junio de 2026 inclusive, y las rectificativas de esos cierres deben presentarse por la misma vía por la que se ingresó la original , ya sea el aplicativo SIAP o el servicio web.

Los cambios en declaraciones tienen dos etapas

El servicio está disponible desde el 19 de octubre de 2026 y hasta el 28 de febrero de 2027 su uso es optativo, de modo que cada contribuyente puede elegir entre la web y el aplicativo SIAP que se usaba hasta ahora.

No obstante, desde el 1 de marzo de 2027, para los ejercicios alcanzados, la web pasa a ser obligatoria y se termina el período de prueba del servicio.

El servicio está disponible desde el 19 de octubre de 2026 y desde el 1 de marzo será obligatorio su uso.

Esto afecta a los estudios contables, que tienen unos meses para probar la herramienta con cierres reales. Los balances de diciembre de 2026, que son los que más presentaciones generan, vencerían ya con el servicio web obligatorio, ya que mayo es el mes que históricamente concentra la mayor cantidad de declaraciones de sociedades, según el planteo que hizo el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires a ARCA.

Quiénes están alcanzados por los cambios

El servicio está dirigido a sociedades, empresas unipersonales, fideicomisos y demás sujetos que confeccionan balance comercial, es decir, los comprendidos en la Resolución General 4626, que regulaba el esquema anterior. ARCA aclara que se trata de los sujetos del artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias que llevan balance comercial.

Quedan fuera de la migración los cierres anteriores a junio de 2026. Para ellos, tanto las declaraciones originales como las rectificativas se siguen confeccionando únicamente en el aplicativo SIAP. Un estudio que atienda sociedades con distintas fechas de cierre va a convivir entonces con las dos herramientas durante un tiempo.

Ganancias de sociedades: cómo funciona la presentación desde marzo

Para usar el servicio hace falta Clave Fiscal de nivel 2 o superior. La declaración se confecciona y presenta con el formulario F. 713, y al iniciar la carga el sistema pide el período fiscal, el mes de cierre y si el ejercicio es regular o irregular. A diferencia del aplicativo, no hay que descargar ni instalar un programa en la computadora , y la declaración generada ya no se presenta por separado mediante transferencia electrónica, como ocurría con el SIAP.

El servicio permite iniciar una declaración, guardar borradores para continuar después, consultar y rectificar declaraciones presentadas, descargar comprobantes y generar el volante electrónico de pago (VEP) .

El VEP puede emitirse desde el propio servicio o desde “Presentación de Declaraciones Juradas y Pagos”. Si el saldo no se puede cancelar de contado, el impuesto, con intereses y multas si corresponden, puede regularizarse con el plan por deuda de impuestos anuales, dentro del plan de facilidades de pago permanente.

Qué cambia con las rectificativas

El cambio más relevante para los profesionales está en las declaraciones rectificativas. Para los cierres desde junio de 2026, la rectificativa se presenta por el mismo medio que la original. Si la original se presentó por el aplicativo SIAP, la rectificativa también va por SIAP. Si la original se presentó por el servicio web, la rectificativa se hace desde el servicio web.

La obligatoriedad de marzo tiene una excepción y es que una sociedad con cierre en julio de 2026 que presente su declaración por SIAP durante la etapa optativa y detecte un error en abril de 2027 rectificaría por SIAP, aunque para las originales de ese ejercicio ya rija la web.

Para los cierres desde junio de 2026, la rectificativa se presenta por el mismo medio que la original.

En cambio, una declaración presentada por web se rectifica desde el servicio, que incluye una función específica para consultar y rectificar lo ya presentado.

Elegir SIAP para una original de un cierre posterior a junio de 2026 deja atada la rectificativa a un aplicativo que ARCA está reemplazando, mientras que presentar por web desde el inicio unifica el circuito de la original y sus eventuales correcciones.

Por qué ARCA cambió la presentación de Ganancias

El organismo tributario explicó que la medida busca la modernización y simplificación de los servicios, luego de que contadores y empresas hayan reclamado eliminar los aplicativos locales, que dependían de la instalación y actualización de versiones posteriores.

ARCA ya había incorporado un portal integrado para personas humanas, que permite confeccionar y presentar Ganancias sin descargar programas, de modo que la migración de las sociedades completa ese esquema.

En agosto, presentó el nuevo servicio al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y a la FACPCE en el marco del espacio de diálogo con las entidades profesionales, quienes mismas habían pedido que los servicios web estuvieran disponibles con antelación suficiente a los vencimientos de mayo, el mes de mayor carga para las sociedades.

Ahora, los estudios contables deben probar el servicio con un cierre real durante la etapa optativa y relevar cuáles de las sociedades de la cartera tienen cierres anteriores a junio de 2026, porque esas seguirán en SIAP.