Jensen Huang no vendió muchas de sus acciones de Nvidia durante los 33 años en que estuvo al frente del fabricante de chips que está en el centro del boom de la IA. Ahora que dejó el cargo, eso podría cambiar.

Desde que Nvidia salió a bolsa en 1999, Huang vendió acciones de la compañía por unos u$s 3.000 millones, según datos de Capital IQ y documentos presentados por la empresa. Conservar sus acciones lo convirtió en el mayor accionista individual de Nvidia, con unos 812 millones de acciones valuadas en u$s 135.000 millones al cierre del jueves.

Aunque Huang tiene una participación menor al 5% en Nvidia, cualquier movimiento repentino para vender acciones por decenas de miles de millones de dólares inquietaría a los inversores.

Pero la perspectiva de largas investigaciones legales sobre su relación con una ejecutiva china de un importante cliente de Nvidia podría limitar su capacidad de operar esas acciones, lo que se suma a lo que analistas de William Blair describieron esta semana como una “fuerte presión latente sobre las acciones de Nvidia en el corto plazo”.

Durante la mayor parte de su gestión, las ventas anuales de Huang fueron modestas, rara vez superiores a unos pocos cientos de millones de dólares por año, hasta subir a u$s 713 millones en 2024 y u$s 1.000 millones en 2025 bajo planes de negociación preestablecidos, mientras el valor de mercado de Nvidia superaba los u$s 3 billones y luego los u$s 5 billones.

Huang tiene las acciones de forma directa y a través de fideicomisos familiares y sociedades holding. Su fundación benéfica posee por separado unos 59 millones de acciones, valuadas en más de u$s 9.000 millones a los precios actuales.

Las revelaciones de que el cofundador de Nvidia habría tenido múltiples relaciones extramatrimoniales desataron especulaciones sobre el futuro de su matrimonio con Lori Huang, su esposa desde hace más de 40 años. La pareja se conoció en la adolescencia, cuando estudiaban en la Universidad Estatal de Oregón a principios de los años ochenta y se casó varios años antes de la fundación de Nvidia.

Los documentos muestran que la gran mayoría de las acciones del ex CEO de Nvidia están en manos de entidades que controlan tanto él como su esposa.

A diferencia de otros multimillonarios tecnológicos como Elon Musk y Larry Ellison, Huang no tomó préstamos con sus acciones como garantía, ya que Nvidia prohíbe a sus ejecutivos dar acciones en prenda como colateral de créditos.

Huang no vendió ninguna acción este año, según los datos. Los resultados de Nvidia del próximo martes podrían despejar el camino para que el ex director ejecutivo empiece a vender, siempre que no disponga de otra información privilegiada, según abogados.

Jesse Fried, experto en gobierno corporativo de Harvard, dijo que la información privilegiada de Huang le impediría vender hasta que se hicieran públicos los detalles que pudieran provocar una caída en el precio de la acción.

“Huang puede empezar a vender en cuanto se divulgue cualquier información material negativa no pública de la que se haya enterado mientras era CEO”, afirmó Fried.

Puede “vender sin problemas conociendo información positiva no divulgada, porque [él] no puede obtener ganancias con eso”, señaló Fried.

El documento de proxy de Nvidia muestra que a fines de enero Huang tenía adjudicaciones de acciones aún no consolidadas ni devengadas que en ese momento valían más de u$s 350 millones. La mayor porción de esas adjudicaciones, por u$s 142 millones según el documento, se consolidó en marzo, mientras que recibió más a lo largo del año.

Sin embargo, el documento sugiere que, al precio actual de la acción de Nvidia, todavía quedaban más de u$s 100 millones en acciones devengadas que aún no se habían consolidado. Tras su renuncia, sin embargo, es posible que ya no tenga derecho a estas ni a otras adjudicaciones adicionales vinculadas al desempeño.

La gran mayoría de las acciones del ex CEO de Nvidia están en manos de entidades que controlan tanto él como su esposa. Fuente: EPA RITCHIE B. TONGO

Los fundadores que se fueron en malos términos a menudo vendieron todo rápidamente . Steve Jobs vendió, en un episodio célebre, todas sus acciones de Apple salvo una a los pocos meses de ser desplazado en 1985. Conservó esa única acción para poder seguir asistiendo a las asambleas de accionistas.

El cofundador de Uber Travis Kalanick, desplazado como director ejecutivo en 2017, vendió la totalidad de su participación, de más de u$s 2.500 millones, en unos dos meses a partir de que los insiders quedaron habilitados para vender tras la salida a bolsa de la empresa de viajes compartidos en 2019.

Steve Wynn, fundador de la cadena de casinos Wynn Resorts, también se desprendió de todas sus acciones en marzo de 2018, semanas después de renunciar en medio de denuncias de conducta sexual inapropiada, que él negó. Vendió la mayor parte de su participación de u$s 2.100 millones en una operación privada a dos inversores institucionales de largo plazo.

Los analistas de Wall Street celebraron la venta en ese momento, al señalar que eliminaba una “presión latente” y permitía a la empresa dar vuelta la página.

Cualquier venta por parte de Huang de sus acciones por u$s 135.000 millones probablemente lleve mucho más tiempo. Los 812 millones de acciones de Huang equivalen a unos seis días del volumen total de negociación de Nvidia, lo que significa que las ventas tendrían que escalonarse durante meses para no deprimir el precio de la acción.

El propio Huang ya había presentado antes la venta como un error. En Davos, en enero, después de que Larry Fink señalara que las acciones de Nvidia habían rendido a los accionistas un 37% anual compuesto, Huang dijo que su único arrepentimiento era haber vendido acciones temprano.

Contó que, justo después de la IPO, cuando Nvidia estaba valuada en u$s 300 millones, vendió un paquete de acciones para comprarles a sus padres un sedán Mercedes Clase S. “Es el auto más caro del mundo”, dijo. “Se arrepienten”.