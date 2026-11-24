¿Alguna vez te pasó que algo te preocupó durante días y, de repente, cuando dejaste de pensar en ello, desapareció de tu vida?
El problema no se había solucionado. La situación seguía siendo exactamente la misma. Sin embargo, en cuanto dejaste de prestarle atención, aquello que parecía tan importante perdió su protagonismo.
Esto nos lleva a pensar hasta qué punto lo que sentimos frente a determinadas situaciones depende de lo que realmente sucede y cuánto de la atención que nosotros mismos decidimos darles.
A veces, lo ocurrido dura apenas unos minutos, pero nosotros conseguimos prolongarlo en nuestra mente durante horas, días e incluso semanas.
Repetimos mentalmente lo que sucedió. Imaginamos lo que podríamos haber respondido. Intentamos interpretar las intenciones de los demás. Anticipamos consecuencias que quizás nunca lleguen a ocurrir.
Y mientras tanto, seguimos viviendo como si aquello todavía estuviera sucediendo, prolongando una respuesta de estrés que puede mantener a nuestro organismo en estado de alerta.
No todo merece nuestra energía
Los seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria para convertir situaciones pequeñas en grandes complicaciones.
Alguien no nos responde un mensaje y empezamos a preguntarnos si estará enojado. Recibimos una crítica y, en lugar de considerar las 10 cosas positivas que escuchamos durante el día, nos quedamos pensando exclusivamente en esa observación.
Un cliente nos dice que va a evaluar otra propuesta y empezamos a imaginar que vamos a perder la operación. Una reunión no sale como esperábamos y nos convencemos de que todo nuestro proyecto está en riesgo.
No necesariamente porque existan motivos suficientes para llegar a esas conclusiones, sino porque nuestra mente intenta completar la información que todavía no tiene.
Y muchas veces lo hace imaginando los escenarios más desfavorables.
Nos angustiamos por conversaciones que nunca tuvimos, conflictos que quizás nunca existan y consecuencias que nadie puede asegurar.
Una preocupación puede ser útil cuando nos ayuda a identificar un riesgo, tomar una decisión o encontrar una solución.
Pero cuando repetimos una y otra vez los mismos pensamientos sin llegar a ninguna conclusión nueva, dejamos de resolver el problema y empezamos a prolongarlo.
El significado que le damos a las cosas
Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación y vivirla de maneras completamente diferentes.
Pensemos en algo tan cotidiano como recibir un comentario negativo. Para una persona puede ser simplemente una opinión más entre tantas otras. Para otra, puede convertirse en el motivo por el que empieza a cuestionar todo lo que hace.
El comentario fue exactamente el mismo. Lo que cambió fue la interpretación que cada una hizo y el efecto que permitió que tuviera en su vida.
Y esto sucede constantemente. Con lo que nos pasa, con las opiniones ajenas, con las expectativas que tenemos y hasta con aquello que consideramos un fracaso.
Un emprendedor puede perder una venta y empezar a cuestionar su producto, su estrategia e incluso la viabilidad de su negocio. Otro, frente a la misma situación, puede entender que no todas las oportunidades se convierten en ventas, analizar qué podría mejorar y seguir adelante.
Existe una gran diferencia entre reconocer que algo nos preocupa y permitir que eso termine perjudicándonos.
Elegir dónde poner el foco
No podemos evitar que aparezcan pensamientos negativos o situaciones que nos generen malestar.
Pero sí podemos empezar a preguntarnos qué hacemos con ellos.
¿Esto que me ronda la cabeza necesita una solución o simplemente le estoy dando demasiadas vueltas a algo que no puedo cambiar?
¿Dentro de un mes esto va a seguir siendo relevante?
¿Estoy dedicándole a este tema más tiempo del que realmente merece?
No siempre vamos a encontrar respuestas inmediatas. Pero hacernos estas preguntas puede ayudarnos a poner las cosas en perspectiva.
A veces no necesitamos que cambie nuestra realidad para empezar a sentirnos mejor. Basta con cambiar la manera en que elegimos verla.
Siempre van a existir problemas, desacuerdos, frustraciones y situaciones que escapan a nuestro control. Lo que sí está en nuestras manos es decidir cuánta importancia les damos y hasta qué punto dejamos que afecten nuestra rutina.
Quizás uno de los aprendizajes más valiosos de nuestra existencia sea comprender que no todo merece nuestra atención inmediata.
Después de todo, nuestra vida también está hecha de aquello a lo que elegimos dedicarle nuestro tiempo, nuestros pensamientos y nuestra energía.
Y sería una lástima descubrir que desperdiciamos buena parte de ella preocupándonos por cosas que, con el tiempo, terminaron siendo insignificantes.