Las acciones tecnológicas de EE.UU. cayeron el jueves después de que los resultados de Alphabet, publicados durante la noche, alimentaran una renovada incertidumbre sobre el ritmo del gasto en la construcción de infraestructura de IA.

El Nasdaq 100 cayó 1,5% y el S&P 500, más amplio, bajaba 0,5% hacia el mediodía en Nueva York.

Las caídas en Wall Street se producen después de que Alphabet, la matriz de Google, informara un gasto de capital menor al esperado en el tercer trimestre, aunque igualmente gastó más de lo que ingresó por segundo trimestre consecutivo, con debilidad en su negocio central de publicidad en búsquedas. Las acciones de Alphabet cayeron 12,5%, lo que la encamina hacia una de las mayores pérdidas de valor de mercado en un solo día en la historia de Wall Street.

“Los resultados plantearon dudas sobre si los beneficios llegarán lo suficientemente rápido como para justificar el creciente capex de la compañía”, escribieron el jueves analistas de Deutsche Bank, y agregaron que los resultados de Alphabet y Samsung Electronics “renovaron las dudas sobre los retornos del gasto en IA”.

La caída del jueves en las acciones tecnológicas marcó la continuación de un mes volátil para el sector, en medio de la inquietud de los inversores por la sostenibilidad del boom de infraestructura de IA financiado con deuda. El Nasdaq 100 se encamina a perder más de 3% en octubre.

Los mercados se mantuvieron en baja después de que datos económicos mostraran que la economía de EE.UU. creció a una tasa anualizada de 3,4% en el tercer trimestre, por encima de las estimaciones de Wall Street.

La ola de ventas también golpeó a las acciones tecnológicas asiáticas. En Corea del Sur, las acciones de Samsung Electronics cayeron más de 4% después de que la división de chips de la compañía, que abastece a centros de datos, informara una ganancia operativa menor a la esperada. Los inversores también se mostraron decepcionados por la falta de detalles sobre su programa de retorno a los accionistas , dijeron gestores de fondos.

Las acciones de Alphabet cayeron 12,5%, lo que la encamina hacia una de las mayores pérdidas de valor de mercado en un solo día en la historia de Wall Street. Fuente: Bloomberg Marlena Sloss

Las acciones de Samsung acumulan una baja de más de 30% desde su pico de junio, en medio de la incertidumbre sobre la sostenibilidad de los cientos de miles de millones de dólares que se están gastando en infraestructura de IA.

También el miércoles, Microsoft informó que invirtió menos de lo esperado en nuevos centros de datos durante el último trimestre, y lo atribuyó a demoras en la construcción, ya que sus ambiciosos planes para satisfacer la demanda de clientes como Anthropic y OpenAI chocaron con limitaciones del mundo real.

Las acciones de Microsoft bajaban 1,3%.

Los analistas dijeron que los resultados mostraron que los inversores siguen siendo sensibles a cualquier señal de una perspectiva negativa para la IA en los balances de las tecnológicas.

“Claramente, los activos de riesgo, las acciones, están pivotando mucho sobre cualquier noticia en este frente”, dijo Mitul Kotecha, jefe de estrategia macro para Asia de Barclays. “Los mercados se están volviendo más exigentes respecto de los retornos de invertir en IA”.

Los bonos del gobierno de EE.UU. tuvieron un rally el jueves pese al sólido dato del PBI, en parte en respuesta a un precio del petróleo más bajo, pero también como continuación de una reciente racha de avances, ya que los inversores buscan refugio frente a la IA.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba 0,05 puntos porcentuales, a 5,0%, mientras los precios subían.