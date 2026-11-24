Las celebraciones de fin de año son sinónimo de encuentros, brindis y mesas compartidas. Ya sea para una reunión familiar, una juntada con amigos o un festejo laboral, contar con opciones prácticas y deliciosas puede marcar la diferencia. En este contexto, una selección de quesos y fiambres se presenta como una alternativa ideal para acompañar las reuniones de Navidad, Año Nuevo y los últimos encuentros del calendario.
Con un peso aproximado de 1 kg, esta picada está pensada para compartir entre 4 y 5 personas, ofreciendo una propuesta equilibrada para disfrutar sin complicaciones. Disponible en todas las sucursales y también a través de COTO Digital, se convierte en una opción accesible para quienes buscan organizar una reunión sin dedicar tiempo extra a la preparación.
Una propuesta lista para disfrutar en las celebraciones de fin de año
Más que una alternativa gastronómica, esta picada invita a compartir momentos especiales alrededor de la mesa. La combinación de quesos y fiambres aporta variedad de sabores y texturas que acompañan a la perfección los brindis, las charlas y los reencuentros que caracterizan esta época del año.
Ideal para servir como entrada o para compartir durante toda la reunión, permite complementar la mesa festiva con una opción versátil que se adapta a distintos gustos. Desde reuniones familiares hasta encuentros con amigos o compañeros de trabajo, se convierte en una propuesta práctica para cualquier celebración.
Además, su presentación práctica facilita el servicio y permite disfrutarla desde el primer momento, sin necesidad de preparación adicional. Esta practicidad resulta especialmente valorada durante diciembre, cuando la agenda se llena de compromisos y eventos sociales.
La oferta se completa con tres variedades de picadas de quesos y fiambres, de aproximadamente 1 kilo cada una. Las opciones se diferencian por la selección de fiambres que incluyen, lo que explica la variación en sus precios: $26.999, $28.999 y $29.999. De esta manera, los clientes pueden elegir la alternativa que mejor se adapte a sus gustos y presupuesto.
Fácil de conseguir y perfecta para compartir
Disponibles en todas las sucursales de COTO y también a través de COTO Digital, estas picadas ofrecen una solución cómoda para quienes planifican sus festejos con anticipación o necesitan resolver una reunión de último momento. Ya sea para una despedida laboral, una reunión con amigos o la mesa de Navidad y Año Nuevo, representan una alternativa lista para servir y compartir.
La calidad de sus ingredientes y la combinación de productos seleccionados permiten disfrutar de una experiencia pensada para compartir. Cada porción aporta el equilibrio justo entre diferentes sabores, convirtiéndose en una opción ideal para acompañar los encuentros más esperados de la temporada.
Con una propuesta que combina practicidad, variedad y calidad, esta picada de quesos y fiambres se posiciona como una gran aliada para despedir el año rodeado de familiares, amigos o compañeros de trabajo. Una opción lista para servir y disfrutar mientras se celebran los momentos que hacen especial el cierre de cada año.