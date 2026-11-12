Jensen Huang es una figura tan imponente en Nvidia que sus aventuras extramatrimoniales —con un presunto espía chino y, según se informa, con un colega— han dejado al fabricante de chips más valioso del mundo con lo que podría ser el mayor problema de sucesión corporativa del mundo .

Aprovechando una historia de vida de la pobreza a la riqueza que le llevó a hacer enormes y arriesgadas apuestas a largo plazo sobre el futuro del mercado tecnológico, Huang se forjó una reputación como visionario tecnológico cuyo nombre era sinónimo —e incluso eclipsaba— el de su empresa.

Ahora, en efecto, por primera vez desde que cofundó la empresa en 1993, ha comenzado una verdadera discusión sobre quién podría reemplazarlo.

“Siempre supimos que el riesgo del hombre clave era un problema para Nvidia”, dijo Stacy Rasgon en Bernstein. “No es intuitivamente obvio quién podría ser el sucesor... ahora hay sangre en el agua”.

Los empleados de Nvidia, conocidos por su feroz lealtad al director ejecutivo y sus tasas de abandono relativamente bajas, se quedaron atónitos. Algunos están enojados, inseguros sobre si Huang podrá quedarse.

“Es la mayor caída en desgracia”, dijo un colega de larga trayectoria en Nvidia, y añadió que un grupo tecnológico “respetado y admirado a nivel mundial” fue derribado “por su propio ego y debilidad”.

Huang utiliza una estructura de gestión horizontal inusual, con unos 60 ejecutivos que le reportan directamente. Esto le otorga un enorme alcance e influencia sobre cada decisión tomada dentro de la empresa.

Jensen Huang, CEO de Nvidia EFE

Este acuerdo significa que, en ausencia de Huang, ningún ejecutivo está en posición de asumir su papel de diplomático principal, estratega, lobbista, inversor y comercial . Tampoco Nvidia tiene un plan formal de sucesión pública — una idea en la que Huang ha dicho que no cree.

Sus compañeros dicen que Huang es conocido por irrumpir en hilos de correos electrónicos con personal relativamente junior para preguntar sobre los detalles de los productos. Su influencia se refleja incluso en la disposición física de su sede.

El director ejecutivo se dirige a un gran grupo de ejecutivos al inicio de cada semana en una sala de conferencias especial que también funciona como oficina de Huang, enfatizando la estructura organizativa “plana” que ha desarrollado.

Los ejecutivos se sientan alrededor de un enorme escritorio ovalado, con varias filas de asientos tipo estadio al fondo y tableros para hacer lluvias de ideas en las paredes. Mayormente habla Jensen”, comentó una persona que ha asistido a estas reuniones.

Ese mismo sistema horizontal construido en torno a una personalidad única está destinado a fragmentarse si Huang es expulsado.

La junta directiva de Nvidia, que incluye a varios aliados de Huang que trabajan con él desde los años ’90, inició una investigación independiente dirigida por un exfiscal federal.

Una persona dentro de la empresa dijo que la solución más sencilla en caso de que Huang renuncie o sea forzado a marcharse sería que el consejo nombrara a la directora ejecutiva de finanzas, Colette Kress, como directora ejecutiva interina mientras considera un reemplazo permanente.

Jensen Huang, CEO de Nvidia EFE

Dicha persona describió a Kress —bien conocida por la comunidad de inversores y analistas, pero que se ha conformado con dejar que su jefe tenga el protagonismo— como alguien que posee la implacabilidad, los “codos afilados” y el amplio conocimiento de las enormes finanzas de Nvidia necesarios para el puesto.

La empresa cuenta con una cartera de acuerdos y productos que se extiende hasta la próxima década, lo que significa que es poco probable que haya un impacto inmediato en sus operaciones diarias o en su hoja de ruta estratégica.

Kress, que se incorporó en 2013 procedente de Cisco y trabajó anteriormente en Microsoft, no es una ingeniera como su jefe y carece de conocimientos técnicos. Su primer gran examen público será el próximo martes, cuando deberá presentar la convocatoria trimestral de resultados de la empresa.

Kress forma parte de un círculo interno de cuatro oficiales ejecutivos formales alrededor de Huang. Los otros tres son el asesor jurídico general Tim Teter, la jefa de operaciones, Debora Shoquist, y el jefe de operaciones global, Nick Parker.

Parker se incorporó a Nvidia procedente de Microsoft solo en agosto, sustituyendo a Jay Puri, confidente de larga data de Huang, que se retiró. Puri fue el encargado de supervisar la transición de Parker a ese puesto como “asesor principal”.

Teter, exabogado del bufete Cooley, con sede en Palo Alto, ha desempeñado un papel clave en las operaciones de lobby de Nvidia sobre las exportaciones de chips de IA en Washington, que ahora enfrentan una fuerte reacción bipartidista tras las elecciones de mitad de mandato.

Chris Malachowsky, el ingeniero que cofundó la empresa junto a Huang, sigue trabajando oficialmente para ella como “Nvidia Fellow”, pero no participa en las operaciones diarias.

Dos fuentes de la empresa también señalaron a Ian Buck, veterano de Nvidia con dos décadas de experiencia, que dirige el negocio crítico de centros de datos de Nvidia y es conocido por desarrollar el software CUDA que utilizan sus chips de IA.

Nvidia EFE

A diferencia de Kress, oficialmente Buck no forma parte del círculo más cercano de ejecutivos de Nvidia. Sin embargo, el ingeniero reservado y accesible goza de gran prestigio dentro de la empresa y puede competir con el conocimiento técnico de su jefe sobre el vasto portafolio de productos de la compañía, según la gente.

Si el consejo mirara fuera de la empresa, los analistas dicen que un candidato evidente sería el director ejecutivo de Arm, Rene Haas — él mismo exejecutivo de Nvidia.

Mientras tanto, Lisa Su en AMD, el competidor más cercano de Nvidia, ya tiene experiencia rescatando a una gran empresa de una crisis. Los portavoces de ambos ejecutivos no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La hija de Huang, Madison Huang, que se unió a Nvidia como becaria hace unos seis años, ocupa ahora un puesto senior en marketing de producto. Antes de que estallara el escándalo, aunque en un futuro lejano, se la había visto como una posible sucesora.

Había empezado a aparecer con más frecuencia, acompañando a su padre en viajes internacionales, incluida su última visita a Europa el mes pasado.

Jensen Huang dijo a Bloomberg el mes pasado que tanto Madison Huang como su hijo Spencer Huang, que también trabaja en Nvidia, “tendrían que ganárselo” y sugirió que planeaba permanecer en el cargo hasta 20 años más.

“Debemos crear las condiciones para que la empresa siga prosperando”, dijo Huang. “Así como a mí me pueden despedir, hay que contratar al próximo CEO.”

Nvidia no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.