La fiebre de la IA en los mercados está cediendo. Las acciones estadounidenses van camino a cerrar uno de sus peores años en dos décadas y, de repente, el tema pasó a figurar en las listas de “cosas de qué preocuparse” de los grandes inversores para 2027, en lugar de ser un motivo de optimismo sin fin.

Es difícil precisar qué fue exactamente lo que arruinó el clima, pero se puede rastrear hasta el desplome de los chips de memoria en los mercados asiáticos a mediados de año. Desde entonces, una amplia variedad de grupos de actores importantes dijo “no”. Los inversores en bonos corporativos están hartos de que les hagan tragar a la fuerza deuda tecnológica muchas veces cuestionable. El público general en EE.UU. está harto de los centros de datos gigantescos en sus barrios. Los gestores de fondos están hartos de, digamos, los endebles estándares de gobierno corporativo de Nvidia. Eso importaría menos si no fuera porque en octubre esta compañía alcanzó una capitalización de mercado máxima de alrededor de u$s 5,7 billones, más del doble del tamaño de todo el índice FTSE 100 del Reino Unido.

Y ahora, la espectacular salida a bolsa del laboratorio de IA Anthropic esta semana se siente menos como un momento de triunfo (salvo para los pocos elegidos que ahora cuentan sus miles de millones) y más como un último festejo. Los debuts bursátiles efervescentes son una señal clásica de un techo cíclico en los mercados, y una capitalización de u$s 1,5 billones al momento de empezar a cotizar sin duda encaja en la descripción de efervescente. Es hora de cambiar de marcha.

“El mercado estuvo obsesionado con el tema central de la IA y en 2027 el foco va a cambiar”, dijo Vincent Mortier, director de inversiones de Amundi en París. “La monetización será difícil. Será más difícil justificar niveles de valuación más altos. Somos un poco cautelosos y preferimos las empresas que usan IA: en robótica, en farmacéutica y algunas compañías industriales muy aburridas”.

Los numerosos tropiezos de la IA en 2026 ya provocaron algunas de las peores jornadas del año en el mercado accionario de EE.UU., incluida una caída de 2% del índice en el primer día de Anthropic, y ahora el índice de referencia S&P 500 sube apenas un mísero 5% en 2026. Sin un repunte serio en las próximas semanas, este será uno de los peores años del índice en 20: solo seis años arrojaron peores desempeños y algunos de ellos fueron períodos de crisis lisa y llana.

Todo esto resulta extrañamente desconocido. Una de las características distintivas del mercado accionario estadounidense desde la pandemia fue su extraordinaria resiliencia. Pasara lo que pasara (guerra, aranceles, más guerra, lo que sea), el mercado en general siguió subiendo a paso firme. Pero, de nuevo, la rimbombante apuesta por la IA explica en gran medida eso, y no solo porque las acciones tecnológicas llevan la batuta del mercado en su conjunto.

Mucho tiene que ver con el tecnodólar, la novedosa versión de alta tecnología del petrodólar. Pensemos en la versión de la vieja economía: el petróleo se cotiza en dólares y los ingresos de su venta inundan a las naciones exportadoras, sobre todo en Medio Oriente. Esos Estados volcaban esos ingresos en bonos del gobierno de EE.UU., en parte porque es el mercado de bonos más grande y poderoso, y no hay otro lo suficientemente profundo y líquido como para absorber esos miles de millones. Lo mismo ocurre con el comercio de chips, pero esta vez en Asia.

Exportadores de chips como Corea del Sur y Taiwán se vieron inundados de dinero de los hyperscalers estadounidenses que construyen enormes centros de datos. Deutsche Bank señaló esta semana que las exportaciones de semiconductores de Corea saltaron 200% este año. Su superávit comercial solo en chips asciende a casi u$s 250.000 millones. De hecho, por primera vez en la historia, escribió Mallika Sachdeva, del banco, el comercio global de chips superó al comercio global de petróleo y gas.

Pero esta vez, señaló, la riqueza no se estaba volcando en bonos sino en acciones estadounidenses. Esto probablemente se deba al mismo motivo por el que el petrodólar fue a parar a los bonos: EE.UU. representa el 64% del mercado accionario global, según las ponderaciones del índice MSCI All Country World. No hay nada más lo suficientemente grande y líquido como para absorber esos miles de millones.

La espectacular salida a bolsa del laboratorio de IA Anthropic esta semana se siente menos como un momento de triunfo y más como un último festejo. Fuente: EFE Angel Colmenares

Así, la enorme expansión de infraestructura de IA, que según estima UBS explica más de la mitad del crecimiento del comercio global y la totalidad del crecimiento de la inversión en EE.UU., bombea dinero hacia las acciones estadounidenses, que bombean dinero hacia la expansión de la IA, que bombea dinero hacia las acciones estadounidenses. Y así sigue, una y otra vez, hasta que la música se detiene.

“Hay un elemento de circularidad que hay que tener en cuenta”, escribió Sachdeva, de Deutsche Bank. “Esto podría introducir inestabilidad en los flujos globales si la demanda se reevaluara”.

Pues bien, los analistas se preguntan si esa reevaluación efectivamente está por llegar, no necesariamente de inmediato, pero sí en el próximo año, más o menos. En una presentación esta semana, Jan Hatzius, economista jefe de Goldman Sachs, dijo que era “optimista respecto del rédito económico de la IA”, pero que sí veía un “potencial riesgo a la baja”.

“Parte de eso está relacionado con el hecho de que estamos construyendo un gran stock de capital, y ese gran stock de capital... en algún momento va a estar terminado, y entonces la inversión deja de crecer y podría empezar a caer”, afirmó. “No esperamos que eso ocurra en 2027... Pero eso, por supuesto, está sujeto a interrogantes”.

No hace falta ser un catastrofista de la IA para ver las grietas que se están formando. Pero toda tecnología disruptiva realmente emocionante atraviesa fases: primero la innovación, luego una expansión vertiginosa, después los excesos y, por último, una sobria separación entre ganadores y perdedores, y la commoditización. Para los inversores, la magia se está desvaneciendo.