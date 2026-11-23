El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó este lunes que habló con la junta directiva de Nvidia y contribuyó a la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo de la compañía , tras el escándalo desatado por una relación extramatrimonial con una empresaria china sospechada de ser espía de Beijing.

En una entrevista telefónica con CNBC, mencionó su llamada a la junta directiva de la compañía. “Hablé con ellos y los convencí”, dijo. “Y fue mucho más fácil convencerlos ayer -por este domingo- que hace una semana”, reportó la cadena CBS News.

Trump también afirmó el lunes en una publicación de Truth Social que el gobierno estadounidense “no tiene motivos para creer” que el regreso de Huang a Nvidia como director ejecutivo “suponga algún riesgo para la seguridad nacional”, aunque no dio más detalles.

Su comentario en redes sociales se publicó poco después de que la compañía de chips anunciara que su junta directiva había restituido a Huang .

Los idas y vueltas de Jensen Huang

Huang renunció hace menos de dos semanas por una relación extramatrimonial con una mujer a la que las agencias de inteligencia estadounidenses sospechaban de espiar para China. Sin embargo, hasta el momento China lo ha negado.

El mandatario estadounidense afirmó que la junta directiva de Nvidia solicitó garantías sobre la amenaza a la seguridad nacional y que él se las brindó. Trump afirmó a CNBC que Huang “no hizo nada malo”.

Jensen Huang, CEO de Nvidia EFE

También dijo en la entrevista que habló con Huang el domingo por la noche “después de que se cerrara el trato” y le dijo que “trabajara duro”.

En esa misma línea, el mandatario afirmó en Truth Social que el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, “ha confirmado que el gobierno estadounidense no posee pruebas de que haya cometido ningún delito”.

Trump y su rol en la reincorporación de Huang a Nvidia

Trump ha sido un firme defensor del regreso de Huang a la compañía, después de que las acciones de Nvidia se desplomaran tras su renuncia. Desde que se anunció su reincorporación el lunes por la mañana, las acciones han subido más del 30%.

Huang convirtió a Nvidia en una de las empresas más valiosas del mundo, y sus chips de alta potencia se han convertido en un elemento fundamental en la carrera por el dominio de la IA entre Estados Unidos y China.

“El Consejo de Administración de NVIDIA ha tomado la decisión correcta y apropiada de restituir a Jensen Huang como director ejecutivo”, escribió Trump. “El país necesita el liderazgo de Jensen en NVIDIA para garantizar el éxito y la prosperidad no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense. El Gobierno de Estados Unidos no tiene motivos para creer que el regreso de Jensen a NVIDIA represente un riesgo para la seguridad nacional.

El Fiscal General de Estados Unidos ha confirmado que el Gobierno estadounidense no posee pruebas de que haya incurrido en conducta ilícita alguna”, aseveró.

Presidente de los Estados Unidos de América. Fuente: EFE

“En lo personal, he tenido la oportunidad de conocer a Jensen, y es un gran patriota y un tesoro nacional”, continuó. “Por otra parte, NVIDIA debería continuar su exhaustiva investigación interna sobre el cumplimiento de la compañía con los controles de exportación estadounidenses para garantizar que está cumpliendo con sus obligaciones legales y su deber patriótico de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo Trump.

Huang había abogado públicamente por su regreso a Nvidia, junto con otros en la industria tecnológica, incluido Elon Musk de SpaceX.

Trump ha dicho que no le informaron de que Alice Huang fuera sospechosa de ser una espía, aunque The New York Times informó de que el secretario de Estado, Marco Rubio, hizo circular en mayo un memorándum altamente clasificado sobre el riesgo de contrainteligencia que suponía la relación extramatrimonial de Jensen Huang.

Jensen Huang ha accedido a testificar públicamente ante el Congreso, aunque aún no se ha fijado la fecha, según informó un portavoz del Comité Bancario del Senado a CBS News la semana pasada. Republicanos y demócratas están ejerciendo una presión creciente para que Huang testifique sobre la filtración de chips de Nvidia a manos chinas.

El domingo, se le preguntó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, si el presidente comprendía los riesgos para la seguridad nacional y los riesgos regulatorios a los que se enfrentan Nvidia y Huang, después de que Bessent hubiera dicho que la junta directiva de Nvidia necesitaba “buscar fuera” para encontrar un nuevo director ejecutivo.

“Bueno, Jensen ya no está, así que ya sabes”, dijo el secretario del Tesoro. “Sé que el presidente dijo que debería regresar”, dijo Margaret Brennan, moderadora de “Face the Nation”. Entonces Bessent dijo sobre Jensen Huang: “Bueno, yo dije que deberían ir a la banca, pero ahora está afuera”.