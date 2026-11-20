La estrecha correlación entre el petróleo y los costos de endeudamiento de los gobiernos, que marcó a los mercados globales de bonos este año, se rompió. Los traders ahora ponen el foco en cómo los bancos centrales enfrentan la inflación impulsada por la energía, que ya recorre sus economías.

La suba del petróleo empujó al alza los rendimientos de los bonos soberanos tras el inicio de la guerra con Irán a fines de febrero, porque los traders se posicionaron para un shock inflacionario y una serie de subas de tasas de interés.

Pero los precios de referencia del crudo a nivel global cayeron con fuerza en las últimas semanas, en parte por las expectativas de conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán. Aun así, los rendimientos y las expectativas de subas de tasas se mantuvieron elevados, lo que sostiene la presión sobre las finanzas de los gobiernos y de los hogares.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años sigue por encima del 5% , no muy lejos del máximo desde 2002 que tocó el mes pasado. Esto ocurre aunque el West Texas Intermediate, la referencia del crudo estadounidense, se desplomó desde un pico intradiario de u$s 110 en octubre a menos de u$s 90 por barril.

“Los bonos soberanos se desacoplaron del petróleo y volvieron a sus propiedades normales”, dijo Ales Koutny, jefe de tasas internacionales de la gestora de activos Vanguard.

La correlación móvil entre ambos subió al 65% en septiembre, la relación más estrecha en décadas. Un gestor de fondos de bonos comentó que, durante la guerra con Irán, “básicamente fuimos traders de petróleo”.

Pero desde entonces esa correlación cayó a menos del 20%, según un análisis del grupo de derivados Cboe.

John Stopford, jefe de ingresos multiactivo de Ninety One, otra gestora de fondos, dijo que los bonos se debilitaban “en respuesta a la retórica halcona de los bancos centrales, lo que refleja la frustración por lo persistente que siguió siendo la inflación”.

La Reserva Federal de EE.UU. subió su tasa de interés de referencia en septiembre por primera vez desde 2023, y los traders esperan al menos otro aumento de un cuarto de punto en la reunión del banco central del mes próximo.

Los bonos del gobierno de EE.UU. tuvieron la semana pasada su peor semana en más de 18 meses. Los datos de inflación salieron más fuertes de lo esperado, y el gobernador de la Fed Chris Waller dijo que una suba de medio punto “debería considerarse” en diciembre. Las dos cosas impulsaron apuestas a que la Fed subiría las tasas de forma más agresiva. Los rendimientos de los bonos suben cuando caen los precios.

Los analistas de la Fed ven una suba de un cuarto de punto como la opción más probable, ya que la mayoría de los responsables de fijar las tasas en EE.UU. prefieren movimientos graduales antes que medidas drásticas. Sin embargo, el crecimiento económico resiliente alentó las apuestas halconas.

Otra integrante del comité de tasas de la Fed, la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, dijo a principios de este mes que las presiones inflacionarias “parecen ser relativamente generalizadas, y reflejan tanto la oferta como la demanda”. Hammack respaldó subas de tasas consecutivas en reuniones sucesivas de la Fed.

Los analistas de la Fed ven una suba de un cuarto de punto como la opción más probable. Shutterstock

Algunos inversores advirtieron que las presiones inflacionarias se están afianzando tras repetidos shocks de oferta.

“La inflación suele ser un virus... una vez que está en el sistema, es difícil sacarla”, dijo Greg Peters, codirector de inversiones de PGIM Credit, al podcast Unhedged del FT la semana pasada.

Un patrón similar se observa en otras grandes economías. El crudo Brent cayó brevemente por debajo de u$s 90 por barril este mes, desde cerca de u$s 120 en octubre. Pese a eso, el rendimiento de los gilts a dos años superó el 5% en las últimas ruedas por primera vez en más de tres años. Estos bonos son más sensibles a las expectativas de tasas que la deuda de largo plazo.

Los traders consideran probable que el Banco de Inglaterra suba las tasas de interés por segunda vez este año en su reunión del mes próximo . Los contratos de swaps implican una probabilidad de alrededor del 75%, y se esperan nuevos movimientos el año que viene. Los responsables de política monetaria advirtieron que podría hacer falta una serie de subas de tasas, por la combinación de un crecimiento resiliente en el Reino Unido y las consecuencias de los mayores precios de la energía.

Para que el BoE se sienta más “cómodo” con las perspectivas inflacionarias, tiene que haber “una resolución significativa [de la guerra con Irán] o un período prolongado de precios del petróleo más bajos”, dijo Matt Amis, director de inversiones de Aberdeen Investments.

A medida que se desvanece el efecto directo del petróleo sobre los rendimientos, parece estar volviendo una relación de “acciones a la baja, renta fija al alza”, según Koutny, de Vanguard. En esa relación, los bonos funcionan como contrapeso de la caída de las acciones. En las últimas semanas, cuando las acciones se desplomaron, hubo rachas de compras de bonos del Tesoro y de otros bonos soberanos considerados refugio.