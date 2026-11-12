Con Jensen Huang al frente, Nvidia destinó sus enormes ganancias a financiar startups de inteligencia artificial, proveedores y clientes que compraban sus chips.

“No somos su mayor inversor, pero sí el mejor”, les dijo el jefe de Nvidia a un grupo de socios en una antigua iglesia reconvertida en Londres, en el barrio de Mayfair, el mes pasado.

El jueves, Huang renunció a la empresa de semiconductores que cofundó hace 33 años a raíz de un escándalo por relaciones extramatrimoniales. Su salida amenaza con desarmar una red de dependencias financieras que mantiene unido al ecosistema de la inteligencia artificial.

Huang convirtió a Nvidia en el principal respaldo financiero de última instancia de la industria de la IA y se encargó personalmente de buena parte de los acuerdos. A pesar de tener decenas de subordinados directos, participó personalmente en muchas de las inversiones de miles de millones de dólares de la compañía, según fundadores de empresas que recibieron dinero de Nvidia.

Cuando CoreWeave, la empresa de computación en la nube especializada en IA y uno de los grandes compradores de chips de Nvidia, tuvo dificultades para sacar adelante su salida a Bolsa el año pasado, Huang impulsó a Nvidia a intervenir con una orden de compra que sirvió de respaldo. Cuando OpenAI necesitó apoyo para construir un enorme complejo de centros de datos en Ohio, Huang hizo que Nvidia garantizara hasta u$s 105.000 millones de sus pagos de alquiler y electricidad.

Después trabajó con grupos de Wall Street en un plan para utilizar el balance de Nvidia y movilizar más de u$s 500.000 millones de capital externo destinado al financiamiento de chips. Hay varios acuerdos en marcha, según personas familiarizadas con el asunto. Nvidia planea invertir u$s 10.000 millones en Anthropic mediante una colocación privada junto con la oferta pública inicial del creador de Claude la próxima semana.

Sus negociaciones y el uso del balance de Nvidia para respaldarlas se expandieron tan rápidamente durante el verano que la compañía de chips incorporó un nuevo factor de riesgo en el informe trimestral que presentó a fines de agosto.

Nvidia advirtió que sus compromisos y garantías “nos exponen a riesgos financieros, de contraparte y de ejecución, y podrían no generar los beneficios previstos”.

“Nos preguntamos qué sucederá con las numerosas inversiones de la compañía en el sector, los distintos mecanismos de respaldo y las garantías residuales”, escribieron los analistas de Bernstein al reducir a la mitad su precio objetivo para las acciones de Nvidia.

Decenas de startups también se beneficiaron de la chequera abierta de Nvidia. Desde principios de año, la compañía de chips y su brazo de capital de riesgo realizaron más de 120 inversiones, aproximadamente una cada dos días y medio, según datos de PitchBook.

Todas esas operaciones llevaron las inversiones de capital de Nvidia, incluidas aquellas que se había comprometido a realizar, hasta los u$s 124.000 millones a fines de julio.

Huang convirtió a Nvidia en el principal respaldo financiero de última instancia de la industria de la IA Fuente: EPA RITCHIE B. TONGO

Durante una gira por Europa el mes pasado, Huang afirmó que Nvidia había invertido u$s 8.000 millones en la región durante el último año y prometió otros u$s 2.000 millones. Sobre el escenario en Londres, señaló a varios fundadores entre el público y declaró: “Voy a invertir en ustedes, voy a invertir en ustedes, voy a invertir en ustedes”.

Su papel como “inversor ancla” en el continente había conseguido atraer hasta u$s 60.000 millones adicionales de otros inversores y había contribuido a crear “miles de puestos de trabajo” aseguró.

“Hace dos años, lo que había que hacer [entre los inversores] era observar a quién le compraba Nvidia, averiguar quién formaba parte de nuestra cadena de suministro e invertir directamente en esas empresas”, dijo. “Ahora, si yo invierto en alguien, ustedes también deberían invertir en esas empresas. Y hasta ahora está funcionando bastante bien”.

Según la plataforma de seguimiento de inversiones Dealroom, las operaciones de Nvidia incluyen u$s 35.000 millones en adquisiciones previstas y compras de equipos y talento, como las de Hugging Face y Groq; u$s 23.000 millones en participaciones en empresas que cotizan en Bolsa, entre ellas Intel y Nokia; y más de u$s 60.000 millones destinados a más de 200 startups, incluidas OpenAI, Anthropic y xAI, de Elon Musk.

Pocas empresas se beneficiaron tanto como los nuevos proveedores de servicios de computación en la nube especializados en inteligencia artificial, conocidos como neoclouds. Huang los impulsó para que compraran grandes cantidades de chips de Nvidia y, al mismo tiempo, para reducir la dependencia de la compañía de los grandes grupos de servicios en la nube, que cada vez diseñan más sus propios procesadores.

jensen huang, Nvidia advirtió que sus compromisos y garantías “nos exponen a riesgos financieros, de contraparte y de ejecución, y podrían no generar los beneficios previstos”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los datos de PitchBook muestran que Nvidia cerró al menos 15 acuerdos este año con neoclouds y otros grupos de infraestructura de inteligencia artificial, y participó en rondas de financiamiento que recaudaron u$s 24.000 millones. Un ejecutivo de uno de estos grupos de computación en la nube afirmó que esperaba que las operaciones de inversión de Nvidia se detuvieran en gran medida hasta que se resolviera la polémica en torno a Huang.

Más allá de sus participaciones accionarias, Huang impulsó a Nvidia a involucrarse cada vez más en ayudar a los neoclouds que respalda a conseguir financiamiento, espacio en centros de datos y suministro eléctrico. De esta manera, también garantizaba la demanda de sus chips.

A fines de julio, Nvidia se había comprometido a comprar capacidad de computación por u$s 36.000 millones a grupos de servicios en la nube especializados en IA si estos no conseguían otros clientes. Esos contratos les permiten obtener préstamos para comprar sus chips.

La compañía también había firmado contratos de alquiler de centros de datos por u$s 20.000 millones que planea transferir a terceros. Entre ellos figura un complejo de 1 gigavatio (GW) en Texas, donde subalquiló parte del espacio a Lambda, un neocloud respaldado por Nvidia. Lambda utilizará los chips de Nvidia que compra para proporcionar capacidad de computación a Anthropic.

La mayor garantía financiera de Nvidia hasta la fecha respalda los pagos de alquiler de OpenAI en un complejo de 4,25 GW en Ohio, desarrollado por SB Energy, una empresa respaldada por SoftBank. El respaldo crediticio de hasta u$s 105.000 millones ayudará a SB Energy a financiar la construcción y, a cambio, el complejo utilizará exclusivamente equipos de Nvidia durante 20 años.

En aquel momento, Huang escribió que los terrenos para centros de datos eran el siguiente recurso que necesitaba asegurar para los chips de Nvidia. La compañía estaba aplicando la “misma disciplina” que había utilizado para garantizar el suministro de chips con el objetivo de “reservar en exclusiva capacidad de terrenos, energía e instalaciones para las fábricas de inteligencia artificial de Nvidia”.

“¿Se trata de financiamiento circular? No. OpenAI pagará el alquiler", escribió.

En el evento de Londres de octubre, Huang les recordó con ironía a los beneficiarios del dinero de Nvidia dónde residía entonces el poder dentro de la industria de la inteligencia artificial.

“Voy a darles el mismo consejo que recibí [hace 33 años de] Don Valentine”, dijo, en referencia al fallecido inversor de capital de riesgo que fundó Sequoia Capital. “Si pierden mi dinero, los mataré”.