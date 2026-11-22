Los rendimientos de los bonos soberanos de Argentina se han disparado en los últimos cuatro meses, a medida que crecen las dudas sobre las perspectivas de reelección del presidente libertario Javier Milei y el plan de su gobierno para pagar miles de millones de dólares en deuda.

El rendimiento adicional —por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos— que los inversores exigen para mantener deuda argentina denominada en dólares ha pasado de poco más de 4 puntos porcentuales a principios de agosto a 10,7 puntos porcentuales el viernes, según el índice EMBI de JPMorgan, al tiempo que los precios de dichos bonos se han desplomado.

Los índices de aprobación de Milei han descendido hasta situarse en torno al 35% en los últimos meses —frente a más del 40% registrado en enero—, a medida que la recuperación económica que prometió a los votantes se ha estancado. La mayoría de los analistas considera que Argentina entró en una recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026.

Este retroceso ha debilitado las perspectivas de Milei de obtener un segundo mandato presidencial de cuatro años en las elecciones de octubre de 2027, lo que abre la puerta a un posible retorno del movimiento peronista de tendencia izquierdista y a una eventual reversión de sus reformas de libre mercado.

“Milei sigue siendo competitivo, pero durante mucho tiempo el mercado dio por sentado que su reelección era casi segura; sin embargo, las encuestas indican que nos enfrentamos a un escenario mucho más incierto”, señaló Ramiro Blazquez Giomi, estratega del grupo de servicios financieros StoneX, con sede en Estados Unidos.

El programa financiero para 2027 entró en una zona de incertidumbre debido a la escalada del riesgo país. NA

Una tendencia bajista generalizada en la deuda de los mercados emergentes ha afectado con especial dureza a Argentina, ya que ha socavado el plan del ministro de Economía, Luis Caputo, para cubrir cerca de 17.000 millones de dólares en pagos a los tenedores de bonos con vencimiento en 2027.

“Se ha generado un déficit de casi 10.000 millones de dólares, debido a que el aumento en los costos de endeudamiento ha vuelto prohibitivamente caras tanto las fuentes de financiamiento internas como las internacionales”, explicó Fernando Marull, fundador de la consultora FMyA, con sede en Buenos Aires.

“Caputo afirma ante el mercado que el programa de financiamiento sigue estando completo, pero quienes realizamos los cálculos podemos ver que, dadas las condiciones actuales, esto no es así”, añadió.

El gobierno ha suspendido la emisión de nueva deuda soberana en dólares bajo ley local desde agosto, al rechazar los rendimientos exigidos por los inversores, los cuales, en el caso de algunos de estos títulos, han alcanzado el 17%. Dichos títulos representaban 5000 millones de dólares del plan de financiamiento que Caputo presentó en julio.

Factores del mercado global —como el aumento de los precios de la energía, las expectativas de tasas de interés más altas en Estados Unidos y la volatilidad vinculada a la inteligencia artificial— han alejado últimamente a los inversores de emisores de mayor riesgo, como Argentina, país que ha incurrido en impago o ha reestructurado su deuda soberana en tres ocasiones desde el año 2000.

Incluso si algunos de estos efectos comienzan a atenuarse, los analistas señalan que los bonos seguirán bajo una fuerte presión a medida que se acerquen las elecciones.

“Argentina se ha distanciado del resto de la región”, señaló este mes la consultora MAP Latam a sus clientes, indicando que el mercado ha comenzado a incorporar en sus expectativas la incertidumbre electoral.

Añadió que resultará “difícil que la prima de riesgo país vuelva a los niveles registrados a mediados de año” sin señales de mejora en la actividad económica o en los ingresos —los cuales se han estancado en sectores clave como la construcción, el comercio minorista y la industria manufacturera—, lo que pone a prueba la paciencia de los votantes frente a las reformas de austeridad y desregulación impulsadas por Milei.

Caputo ha atribuido el reciente repunte de los rendimientos al “temor que tienen muchos de que regrese el kirchnerismo”, en referencia a la facción de izquierda del movimiento peronista —fuerza opositora—, liderada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantiene su plan de acción de cara al combate electoral de 2027. Fuente: EFE Nicolás Suárez

La situación supone un cambio drástico respecto a principios de agosto, cuando los diferenciales habían caído a sus niveles más bajos desde 2018, lo que alimentó las expectativas de que Argentina regresaría a los mercados de capitales globales —por primera vez en ocho años— para reforzar las escasas reservas de divisas del banco central de cara al año electoral.

El gobierno optó por no hacerlo ; Caputo señaló que los costos de endeudamiento seguían siendo demasiado elevados y que había logrado obtener mejores tasas de interés a través de organismos multilaterales y acuerdos de recompra.

Desde que Milei asumió el cargo a finales de 2023, el Banco Central de Argentina ha obtenido 6.000 millones de dólares mediante acuerdos de recompra con bancos internacionales, refinanciando posteriormente dichos préstamos para extender sus plazos de vencimiento más allá de las elecciones del próximo año.

Según los analistas, los duros reveses sufridos por los republicanos en las elecciones legislativas de mitad de mandato (midterms) en Estados Unidos este mes también han presionado a los bonos argentinos, al generar el temor de que la administración Trump tenga menos capacidad para repetir en 2027 el rescate financiero que brindó a Argentina en 2025.

Un acuerdo de intercambio de divisas (swap) de 20.000 millones de dólares con el Tesoro de Estados Unidos fue fundamental para contener una dañina corrida contra el peso justo antes de las elecciones legislativas del año pasado. En Argentina, es habitual que el mercado muestre volatilidad antes de los comicios, a medida que los inversores buscan protegerse frente a cambios drásticos en la política económica.

“¿Podríamos hacerlo de nuevo? Por supuesto", afirmó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al ser consultado el mes pasado —antes de las elecciones de mitad de mandato— sobre aquella intervención.

En octubre, Caputo afirmó que también “podría recurrir” al acuerdo de intercambio de divisas (swap) de 19.000 millones de dólares que Argentina mantiene desde hace tiempo con China —renovado en agosto por otros cinco años— para cubrir ciertas necesidades de financiación antes de las elecciones. El anterior gobierno peronista utilizó 5.000 millones de dólares de dicho acuerdo en 2023, parte de los cuales ya han sido reembolsados.

Según señaló Marull, de la consultora FMyA, el ministro de Economía de Argentina probablemente podría cerrar más acuerdos de recompra y acceder a los mercados de deuda locales en busca de dólares —siempre que los diferenciales de rendimiento se redujeran a cerca de 7 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de EE. UU.—, o bien podría intentar obtener nueva financiación de organismos multilaterales.

“Pero la ventana para nuevas emisiones internacionales está, a estas alturas, totalmente cerrada”, añadió.