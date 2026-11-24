El dólar blue hoy martes 24 de noviembre se ofrece a $ 1655 para la compra y $ 1675 para la venta.

El paralelo acumula una suba de $ 110 en lo que va del mes (cerró octubre a $ 1565). Además, se ubica $ 145 por encima de la cotización con la que arrancó 2026 ($ 1530).

De esta manera, el blue toca un nuevo récord histórico, tensionando las otras cotizaciones de cara a diciembre, mes en que gran parte de los argentinos percibe el SAC (Salario Anual Complementario).

Por su parte, el dólar oficial hoy martes 24 de noviembre se consigue a $ 1550 para la compra y $ 1600 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa acumuló una suba de $ 45 en la última semana y de $ 55 en lo que va de noviembre. En tanto, se ubica $ 120 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

La brecha entre el blue y el oficial es de 4,68% a favor del paralelo.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $ 2054 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

El dólar mayorista se ubica en $ 1576,80 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1.976,68.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante noviembre los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de septiembre.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. Sin embargo, el viernes la entidad no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, las reservas internacionales totales quedaron en u$s 49.362 millones. En lo que va de noviembre acumula compras por u$s 291 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy martes 24 de noviembre

El dólar blue hoy martes 24 de noviembre cotiza a $ 1630 para la compra y $ 1650 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1550 $ 1600 Dólar blue $ 1655 $ 1675 Dólar mayorista $ 1571 $ 1580 Dólar MEP $ 1694 $ 1700 Dólar CCL $ 1784 $ 1851

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este martes 24 de noviembre

El dólar CCL o dólar cable hoy martes 24 de noviembre se consigue a $ 1784 para la compra y $ 1851 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este martes 24 de noviembre

El dólar MEP hoy martes 24 de noviembre cotiza a $ 1694 para la compra y $ 1700 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 24 de noviembre

El dólar oficial hoy martes 24 de noviembre cotiza a $ 1595 para la venta. Banco por banco, los precios son: