La Cámara de Diputados recibió un proyecto de ley que propone el regreso de los créditos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mediante la creación de un nuevo esquema orientado al financiamiento para diferentes grupos de personas. La iniciativa plantea la puesta en marcha del Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, que permitiría otorgar préstamos a jubilados, trabajadores y beneficiarios de prestaciones sociales a través de la ANSES. A diferencia de los programas de préstamos anteriores, el proyecto establece que los nuevos créditos tendrían un destino específico y no podrían utilizarse libremente. Según el texto presentado en el Congreso, el dinero otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se utilizaría exclusivamente para cancelar deudas existentes con tarjetas de crédito o con prestadores no bancarios. Asimismo, para acceder al programa, el solicitante debería informar a qué entidad le debe dinero y el organismo previsional sería el encargado de cancelar directamente esa deuda. Posteriormente, el monto del préstamo sería recuperado por ANSES mediante descuentos automáticos en los haberes o prestaciones del beneficiario, lo que garantizaría el cumplimiento de las cuotas. El proyecto de ley establece que el programa alcanzaría a distintos sectores vinculados al sistema de seguridad social y al empleo formal. Entre los posibles beneficiarios se encuentran: No obstante, es importante remarcar que este es un proyecto de ley que ingresó en la Cámara de Diputados y su aprobación aún no está confirmada, de modo tal que de momento los créditos no están habilitados. El proyecto de ley para que vuelvan a emitirse los créditos de ANSES fija un monto máximo de hasta $ 1.500.000 por beneficiario, aunque el valor final dependerá de la capacidad de pago de cada solicitante. Por su parte, la tasa de interés se calcularía tomando como referencia la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más diez puntos porcentuales. Asimismo, la cuota mensual que se debite para cubrir el préstamo no podría superar el 30% del ingreso mensual registrado del beneficiario.