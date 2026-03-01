La Libreta AUH es un documento clave que certifica el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de niñas, niños y adolescentes. Su presentación, que se realiza a través de mi ANSES, permite acceder al 20% del monto que se retiene cada mes. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una prórroga para la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a 2025 y fijó un nuevo plazo. El nuevo plazo para presentar la Libreta AUH se extendió hasta el 31 de marzo de 2026, lo que permitirá a las familias cobrar el 20% retenido del complemento acumulado durante todo el 2024. El formulario generado desde la web oficial es el único válido para realizar el trámite y debe presentarse una vez completado y firmado por las autoridades escolares y sanitarias. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente. Quienes no puedan presentar la Libreta de forma digital pueden hacerlo sin turno en una oficina de ANSES o en un operativo móvil del organismo. Quienes cobran la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo recibirán los siguientes montos: Los titulares de las asignaciones familiares cobrarán en las siguientes fechas: