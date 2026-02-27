La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acutalizó los requisitos para una de sus principales categorías de prestaciones sociales el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que está destinado a hogares que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y reciben una ayuda económica. En esta línea, mediante la Resolución 55/2026, el organismo previsional determinó una serie de razones por las que se puede dar la baja a la familia del programa y así, los titulares dejarán de recibir el beneficio correspondiente al SUAF. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) indicó que las Asignaciones Familiares solo podrán recibirlas aquellas personas que no superen el tope correspondiente al Ingreso del Grupo Familiar (IGF). En el caso de que un beneficiario de alguna de las prestación del SUAF ANSES supere el límite establecido del IGF, no podrá acceder a la liquidación del período vigente hasta encontrarse por debajo de la línea. Por tal motivo, es importante conocer no solo quiénes pueden acceder a la ayuda económica, sino también de cuánto son los topes del Ingreso del Grupo Familiar para cada una de las asignaciones que integran la categoría. En caso de que una persona del hogar supere el monto, aunque la suma se categorice como familiare, no se pagará más la prestación correspondiente. Podrán solicitar el acceso al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) de la ANSES los siguientes grupos de personas, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el organismo: Trabajadoras en relación de dependencia.Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.Trabajadoras monotributistas.Trabajadoras de temporada.Trabajadoras rurales.Titulares que cobren la Prestación por Desempleo.Titulares que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.Titulares que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.Titulares de jubilaciones y pensiones. Por su parte, para poder solicitar alguna de las asignaciones correspondientes al SUAF se deberán cumplir una serie de requisitos: Se deben tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en ANSES.Se debe informar un medio de cobro. Ser menor de 18 años, soltero y residir en el país. Sin límite de edad.Ser soltero, viudo, divorciado, separado legalmente y residir en el país.Tener la autorización para el cobro vigente emitida por ANSES. Este viernes, ANSES informó las nuevas escalas de marzo para los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares, que se establecen según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF).