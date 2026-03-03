Los préstamos de ANSES, eliminados a través del decreto 421/2025, vuelven a asomar en el radar parlamentario. Una iniciativa impulsada por el arco opositor busca reflotar esta herramienta apoyándose en los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), con la premisa de habilitar líneas de financiamiento blando cuyo fin exclusivo sea cancelar deudas familiares. El debate de este expediente se enmarca en la hoja de ruta trazada para el actual período de sesiones ordinarias. La discusión en el recinto buscará ganar tracción luego de la reciente apertura formal del año legislativo, que se concretó el último 1° de marzo tras el mensaje pronunciado por el presidente Javier Milei. El proyecto fue presentado por un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria y de Encuentro Federal: Guillermo Michel, Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Emir Roberto Félix, Nicolás María Massot, Juan Pablo Luque, Ernesto Alí, Marianela Marclay, Victoria Tolosa Paz y Carlos Cisneros. “El proyecto se elabora en el marco de una situación social y financiera caracterizada por tres cuestiones: la pérdida de poder adquisitivo del ingreso disponible de los hogares; la suba por sobre la inflación de los gastos fijos de las familias, y; el encarecimiento del crédito de consumo para los sectores de menores recursos, particularmente trabajadores con remuneraciones bajas, jubilados y beneficiarios de asignaciones y programas sociales”, señalaron. “En vista de esta situación de endeudamiento creciente destinado a cubrir gastos cotidianos, derivada de la reducción del ingreso total y disponible, canalizado a través de proveedores no financieros de crédito y circuitos, con costos totales desproporcionadamente elevados en segmentos con menor poder de negociación, es clara la necesidad de desarrollar una alternativa de financiamiento para llevar alivio a los deudores afectados”, agregaron. A diferencia de versiones anteriores, este programa amplía el universo de beneficiarios, incluyendo a sectores que en la actualidad tienen dificultades para acceder al sistema bancario tradicional: Si el Congreso aprueba la ley, los créditos ANSES tendrían las siguientes características técnicas: El rasgo distintivo de la iniciativa radica en la mecánica del desembolso: el financiamiento no se entregará en efectivo. Por el contrario, el esquema diseñado contempla una operatoria íntegramente digital que se canalizará de forma exclusiva a través del portal oficial del organismo previsional. Al momento de la gestión, el beneficiario deberá detallar a qué entidad adeuda el capital —ya sea un banco, una financiera tradicional o una fintech—. Acto seguido, será la propia ANSES la encargada de girar los fondos de manera directa para saldar el pasivo, mientras que la cancelación del nuevo crédito se ejecutará mediante el débito automático sobre los haberes o asignaciones mensuales correspondientes. Vale recordar que las líneas de financiamiento originales del organismo quedaron sin efecto por decisión del Ejecutivo tras la publicación del decreto 421/2025. En consecuencia, la viabilidad de este nuevo instrumento quedó atada a la búsqueda de consensos en el Congreso, en el marco del flamante período de sesiones ordinarias inaugurado en este mes de marzo.