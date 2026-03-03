La semana pasada, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos de las Asignaciones Familiares (SUAF) para marzo 2026, con un nuevo aumento en lína con el dato de inflación. Los nuevos montos se oficializaron a través de la Resolución 55/2026, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de Fernando Omar Bearzi, titular de ANSES. El ajuste va en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que arrojó un incremento del 2,9%, según informó el INDEC. En marzo 2026, este mismo porcentaje subirán también las jubilaciones, pensiones y las asignaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUH). Los montos de los pagos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se calculan según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), el cual “consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar de ambos progenitores" de forma mensual. Mes a mes, los pago de SUAF para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, quienes cobran una prestación por desempleo y otros beneficiarios en situación de vulnerabilidad de la ANSES se actualizan en base a estos topes. Además, ANSES también paga a través de SUAF distintos montos únicos por nacimiento, nacimiento prenatal, adopción, casamiento. Así, tal como ocurre todos los meses, ANSES aumentará en marzo 2026 tanto los montos de las asignaciones del Sistema como los topes por Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Lo hará en base al 2,9% de inflación de enero. Con esta actualización, en marzo 2026 los nuevos valores de las asignaciones familiares y los topes de ingresos para trabajadores en relación de dependencia serán los siguientes: Por su parte, los monotributistas del Régimen Simplificado también pueden acceder a asignaciones del SUAF. En marzo 2026, los topes y pagos por hijo para este grupo serán los siguientes, según la categoría del monotributo: Finalmente, ANSES paga dentro del SUAF las asignaciones de pago único, que también se actualizarán en marzo 2026 en base al último dato de inflación: Junto con el SUAF, ANSES aplicará también un incremento del 2,9% a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en marzo. El valor total quedará en $ 132.814, aunque los titulares percibirán el 80% del monto, equivalente a $ 106.251,20, mientras que el 20% restante se recibe una vez presentada la Libreta AUH. El SUAF es el mecanismo mediante el cual ANSES liquida las Asignaciones Familiares para un amplio grupo de trabajadores, pensionados y beneficiarios de la asistencia social. En particular, pueden acceder a la SUAF los siguientes grupos, según sus ingresos mensuales: