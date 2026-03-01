La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el calendario de pagos de marzo debido a los feriados del lunes 23 y martes 24 por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Por este motivo, el cronograma comenzará el lunes 9 y se extenderá hasta el 30 del mes. En marzo también entrará en vigencia el aumento del 2,88%, junto con el bono de $ 70.000 para jubilados y pensionados. Con estas actualizaciones, la jubilación mínima pasará a ser de $ 439.600,88. En marzo, las jubilaciones y pensiones quedan fijadas en los siguientes montos: La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos de este mes: Quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) recibirán los siguientes montos: Los titulares de las asignaciones familiares cobrarán en las siguientes fechas: