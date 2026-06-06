PASO sin apoyo cerrado: el Gobierno evalúa un plan B y busca el aval de los gobernadores
Santilli pidió respaldo para la reforma política, pero los mandatarios del Norte Grande reclaman obras y gestión. En el Senado admiten que no están los votos para modificar las primarias y el oficialismo mira un proyecto alternativo
Un ingreso extraordinario puede terminar en consumo, ahorro o inversiones. Sin embargo, especialistas en finanzas personales recomiendan revisar primero una variable que muchas veces pasa desapercibida. En algunos casos, la decisión más rentable puede ser no invertir.