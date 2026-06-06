En esta noticia El futuro de las PASO: qué dice el proyecto de Vischi

La reunión de los gobernadores del Norte Grande con Diego Santilli sorprendió, pero no resolvió los principales pedidos de los mandatarios. El ministro del Interior pidió los votos para que el Gobierno tenga su reforma política. Sin embargo, la respuesta no fue afirmativa y se barajan otras opciones. ¿Qué proyecto quedará en pie?

“ Está todo muy frío ”, repiten en el Senado los legisladores más veteranos, y los que responden a los gobernadores provinciales aseguraron que el Gobierno nacional no propone cosas concretas.

El encuentro entre Santilli y los gobernadores se realizó en el marco de la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande.

Allí participaron los mandatarios de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. El CFI presentó allí capítulos de la “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, una iniciativa que busca ordenar proyectos, prioridades y consensos de desarrollo con una mirada federal.

En este sentido, los mandatarios hicieron pedidos puntuales: pusieron sobre la mesa reclamos por rutas, trenes, gas natural, energía, aduanas, cabotaje, minería, inversiones y tarifas. Voces calificadas allegadas a los mandatarios aseguraron que desde Tucumán y Catamarca reclaman por la provisión puntual de gas a sus provincias.

Si bien todos los gobernadores tienen una buena relación con el funcionario del Ejecutivo, es difícil poder confiar en que sus promesas se cumplirán. Aun así, desde el interior del Congreso coinciden que el poder de Santilli para tomar decisiones y hacer promesas es mayor que el que ostentaba Guillermo Francos.

" Santilli no fue concreto" , admitió una voz muy cercana a Catamarca en diálogo con El Cronista sobre la reunión que ocurrió en el CFI.

“No están los votos para las PASO, una cuestión es la cosa política y otra es la cuestión de gestión”, afirmó esta misma fuente en relación con la posibilidad de que los gobernadores apoyen el plan del gobierno.

Es decir, los mandatarios darán votos para iniciativas económicas del gobierno como propiedad privada, Hojarasca, Super RIGI, pero no aquellas que sean de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

“El Super RIGI sale”, admitió una voz de Unión por la Patria, que tiene buena relación con el Ejecutivo.

El futuro de las PASO: qué dice el proyecto de Vischi

Milei presentó un proyecto de reforma política para eliminar las PASO, la reforma del financiamiento de las campañas políticas, la composición de los partidos y ficha limpia, entre otras modificaciones pensadas .

Sin embargo, a pesar de las intenciones del Ejecutivo, la llave clave no está cerrada en el Senado.

En este sentido, desde el oficialismo especulan con tomar un proyecto presentado por el senador correntino Eduardo Vischi. El senador presentó un proyecto para que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) sean optativas.

El senador nacional por Corrientes y jefe de bloque radical, Eduardo Vischi.

“Están viendo, si toman ese proyecto para montarse otras reformas”, afirmó una voz cercana al proyecto.

Entre las opciones que se barajan es que en las primarias el voto sea optativo y sólo para presidente, para que después el candidato ganador pueda armar su lista propia de unidad con aquellos que elija.

Fuentes de la bancada oficialista confirmaron en diálogo con El Cronista que están dispuestos a que las PASO sean optativas. Pero, no se ha propuesto formalmente porque “no están los votos” todavía. “No tenemos mayoría”, señaló una voz oficialista.

Para Karina Milei la clave es que la reforma política se vote en los próximos dos meses. Desde el dialoguismo remarcaron que las internas no ayudan al gobierno nacional. “L as internas quedan raro para las reformas", afirmaron.

“Va demorado, no se sabe si están los votos”, admitieron fuentes del dialogismo a El Cronista.