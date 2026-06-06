Dólares, vino y soja: La letra chica del acuerdo y el millonario fondo bajar el lobby del campo
En un encuentro exclusivo con la prensa regional en Bruselas, el eurodiputado Gabriel Matos reveló la trama judicial que congela el tratado en Europa y el millonario fondo de contingencia que debieron crear para calmar el frente agrícola
A cuánto está el dólar blue hoy sábado 6 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.