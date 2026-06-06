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El Gobierno deberá cumplir con una meta de superávit primario —sin el pago de intereses— del 1,4% del PBI en 2026. En el acumulado hasta abril, registró el equivalente a 0,5% del PBI, mientras que el financiero ascendió a 0,2% del PBI.

Hace algunas semanas, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que mantener el superávit fiscal vía ajuste no será sencillo. Según señaló, es necesario que aumenten los recursos del Estado; es decir, la recaudación por mayor formalización laboral y crecimiento económico.

Un aspecto no menor es que la recaudación tributaria nacional total (en manos del Gobierno nacional) habría descendido un 6,1% real interanual en el período enero-mayo.

Considerando también que la motosierra parece haber llegado a un límite, Economía continuó en mayo con el recorte del gasto primario devengado. En otras palabras, se trata del compromiso que asume el sector público, como ocurre con el envío de fondos a las provincias.

De acuerdo con un informe de la consultora Analytica, el gasto primario disminuyó en mayo un 4,5% real interanual, mientras que en los primeros cinco meses acumuló una baja del 4%.

En su análisis, la firma detalló los sectores que sufrieron las mayores caídas. Allí aparecen los programas sociales (-21,2%), los subsidios económicos (-24,7%) —con contracciones en los energéticos (-23,5%) y en los destinados al transporte (-28,7%)— y las transferencias a las provincias (-70,7%).

“Cabe señalar que, en este último caso, parte de la caída se debe a que, a partir de este año, las transferencias a hospitales SAMIC dejaron de contabilizarse dentro de esta categoría. Descontando el efecto, la reducción fue del 64,2%”, explicaron.

En cambio, las únicas partidas que registraron subas fueron el bloque de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (+3,6%), un repunte traccionado exclusivamente por la AUH (+9,3%), ya que las asignaciones cayeron 5,4%. Por su parte, el terreno positivo en la obra pública (+1,2%) fue impulsado por las transferencias de capital (+19,1%).

El Gobierno volvió a achicar el gasto primario en mayo, con el foco puesto en mantener la meta de superávit AP Photo/Matilde Campodonico

Sin embargo, al estirar la mirada al acumulado de los primeros cinco meses, Analytica detectó un comportamiento inverso en los subsidios económicos, que muestran una suba real interanual del 19,1%, empujados exclusivamente por los energéticos (+55,9%).

En tanto, el gasto en jubilaciones y pensiones se mantuvo prácticamente estable (+0,6%), mientras que el mayor ajuste correspondió a las transferencias provinciales (-55,8%). En este caso, al descontar el “efecto SAMIC”, la caída acumulada se reduce al 45,2% .

Gasto primario devengado mayo 2026 (Fuente: Analytica)

Base caja

Es interesante analizar el gasto efectivamente pagado; por ejemplo, el monto de dinero que se envió a las provincias. En caso de que se gire menos de lo devengado, se genera lo que se conoce como “deuda flotante”.

Por su parte, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) analizó las erogaciones de la Administración Nacional en mayo, contrastando lo devengado frente a lo pagado.

El gasto primario devengado por la Administración Pública Nacional habría caído un 4,4% real interanual en mayo, dada una inflación supuesta del 2,3%.



En mayo de 2026 el gasto primario devengado fue de $10.783.976 millones.

El gasto en personal habría caído en 8,3% y el gasto en… pic.twitter.com/u6JL6a2oHo — Nadin Argañaraz (@NadinArganaraz) June 5, 2026

Según los datos procesados, el gasto primario devengado fue de $10,7 billones, lo que implica una contracción real interanual del 4,4% bajo el supuesto de que la inflación de mayo fuera del 2,3%. Al considerar el acumulado de los primeros cinco meses del año, la cifra asciende a $ 50,5 billones, marcando una reducción del 4% respecto al mismo período de 2025 .

Esta diferencia entre el compromiso y el pago se reflejó en las estimaciones del organismo que preside Nadin Argañaraz: a diferencia del devengado, el gasto base caja (lo efectivamente pagado) tuvo un incremento real interanual del 1,9% en mayo.

En ese sentido, el gasto primario ejecutado fue de $ 11,4 billones. Al hacer el desglose por rubros, los fondos destinados a personal se mantuvieron constantes (-0,2%), mientras que las partidas para jubilaciones y pensiones subieron un 6,8% real en la comparación interanual.

A su vez, uno de los saltos más significativos se dio en las transferencias a las universidades nacionales, que registraron una suba del 77,8% frente a mayo del año pasado.

Sin embargo, la tendencia cambia al mirar el total del gasto primario pagado en el acumulado de los primeros cinco meses, donde se registró una caída real interanual del 4,1%.

Entre las partidas, el gasto en personal retrocedió un 4,1% real interanual y los giros a provincias y municipios sufrieron un recorte del 54,4%, mientras que los haberes previsionales tuvieron una suba del 1,8%.