Ante los reclamos salariales y las distintas medidas de fuerza que se repiten en varias provincias del país, los docentes de San Juan se suman este jueves 9 de abril a una jornada de paro que afectará el dictado normal de clases. La medida fue confirmada por tres gremios docentes provinciales, que resolvieron avanzar con un paro por 24 horas mientras continúan las negociaciones con el Gobierno local a la espera de una nueva convocatoria paritaria. El paro docente de este jueves fue resuelto por los sindicatos UDAP, UDA y AMET, que representan a gran parte del sector educativo en la provincia de San Juan. La decisión implica la suspensión de clases en escuelas de distintos niveles y modalidades. UDAP, el gremio mayoritario, fue el último en confirmar su adhesión tras una consulta interna en la que, según informaron, el 90% de los docentes votó a favor de la medida de fuerza. De esta manera, quedó ratificado un paro por 24 horas que tendrá impacto en el sistema educativo provincial. Además del cese de actividades, los gremios convocaron a una movilización hacia el Centro Cívico, con una concentración prevista para las 10:00. La medida de fuerza se enmarca en un reclamo por un aumento salarial, en un escenario de negociaciones que, hasta el momento, no logró cerrar un acuerdo entre las partes. Desde los sindicatos señalaron que el paro responde a la falta de avances en la discusión paritaria y a la necesidad de una recomposición de los haberes docentes acorde a la situación económica actual. En paralelo al paro, el Gobierno de San Juan convocó a una nueva reunión paritaria para continuar con las negociaciones salariales del ciclo lectivo 2026. El encuentro fue fijado para el domingo 13 de abril a las 15:00, y se realizará en la sede del Ministerio de Educación. La convocatoria fue oficializada mediante una resolución firmada por la ministra Silvia Fuentes, en la que se establecen los requisitos de acreditación de los representantes gremiales y sus asesores. La negociación viene de una instancia anterior sin acuerdo, realizada el 18 de marzo, lo que mantiene abierto el conflicto y genera expectativa sobre si esta nueva reunión permitirá acercar posiciones. El conflicto docente en San Juan ocurre en un contexto de protestas y paros a nivel nacional, especialmente en el sector universitario. Para fines de abril, los docentes universitarios anunciaron una semana completa de paro, que se extenderá del lunes 27 de abril al viernes 1° de mayo en universidades de todo el país. Las medidas fueron definidas por federaciones como CONADU y CONADU Histórica, junto a más de 30 gremios de base, en reclamo de una recomposición salarial inmediata, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la reapertura de paritarias con aumentos acordes a la inflación. El plan de lucha incluye, además, una marcha federal universitaria prevista para el 23 de abril, con participación de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes, y podría profundizarse en caso de que no haya respuestas oficiales a los reclamos del sector.