Luego del paro nacional docente que tuvo lugar el pasado lunes 2 de marzo y que impidió que las clases arrancaran con normalidad, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó un nuevo acuerdo salarial para los maestros y profesores bonaerenses. La medida llega tras semanas de tensión con los gremios y se concretará a través de un aumento total del 9% dividido en tres meses, una bonificación extraordinaria y una cláusula de monitoreo. El paro docente del 2 de marzo estuvo impulsado por una combinación de reclamos salariales y demandas estructurales que los gremios consideran impostergables. Desde CTERA explicaron: “La CTERA ratifica que seguirá en estado de alerta y movilización, profundizando las acciones necesarias para frenar el ajuste y defender los derechos conquistados”. Entre los puntos centrales del reclamo, los sindicatos exigieron: El rechazo gremial también estuvo atravesado por la reciente reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial, lo que limita el derecho a huelga e impone un porcentaje obligatorio de presentismo. Según informaron desde la Provincia, la oferta salarial final se estructurará en un aumento del 9% dividido en tres meses y compuesto por: Además, el Gobierno bonaerense ofreció una bonificación extraordinaria de $ 28.700 en abril, denominada “Compensación FONID/Conectividad”, que se abonará bajo los mismos criterios que el antiguo Fondo Nacional de Incentivo Docente. Con estos ajustes, los salarios proyectados serán los siguientes: La propuesta incluye además una cláusula de monitoreo en mayo para evaluar la evolución de los precios y, si fuera necesario, adelantar la reapertura de la paritaria prevista para junio. Durante la Asamblea Legislativa, el ministro Carlos Bianco advirtió que, pese a las dificultades financieras, se buscará sostener un diálogo permanente. “Vamos a seguir trabajando como hemos hecho todo este tiempo, con paritarias libres, pero también conociendo cuáles son las restricciones que tiene hoy la provincia de Buenos Aires”, afirmó.