En las últimas horas, Roberto Baradel sorprendió y anunció en un plenario del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) que no buscará la reelección como secretario general del gremio. La decisión, que fue presentada como personal y como parte de un proceso de renovación acordado internamente, pone fin a más de dos décadas al frente de la organización sindical docente más grande del país, con más de 100.000 afiliados entre los más de 300.000 docentes que trabajan en la provincia de Buenos Aires. El dirigente, de 58 años, dejará formalmente el cargo tras las elecciones previstas para el 13 de mayo próximo. La candidata del oficialismo del gremio para sucederlo es María Laura Torre, actual secretaria adjunta y figura histórica de la conducción. Torre es la número dos de la organización y está alineada con la gestión saliente, por lo que el traspaso se perfila como una continuidad política antes que una ruptura. Las nuevas autoridades, se indicó, asumirían el 23 de ese mismo mes. Baradel llegó al frente del SUTEBA en 2004, cuando reemplazó a Hugo Yasky, hoy titular de la CTA de los Trabajadores. Desde entonces, el gremio bajo su conducción atravesó varios de los conflictos salariales más resonantes de la provincia. Su primera gran batalla la libró durante la gobernación de Daniel Scioli, con una huelga que se extendió por más de 20 días consecutivos sin clases, un hito que quedó grabado en la memoria del sindicalismo educativo bonaerense. Sin embargo, el período de mayor exposición y tensión llegó con la gestión de María Eugenia Vidal. El año 2017 fue el más conflictivo: las paritarias no encontraron resolución durante meses y las huelgas se sucedieron una tras otra, afectando a la mayoría de los estudiantes de escuelas estatales. Baradel se convirtió en aquellos años en uno de los sindicalistas más visibles del país. El escenario cambió radicalmente con la llegada de Axel Kicillof a la gobernación y de Alberto Fernández a la presidencia. La conflictividad bajó de manera notoria y el SUTEBA evitó convocar paros provinciales por reclamos salariales. Esa tregua se quebró la semana pasada, cuando el gremio se sumó junto a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) a una huelga en el marco de las paritarias más tensas desde que Kicillof asumió el poder en la provincia. En sus últimas declaraciones públicas sobre la decisión, Baradel subrayó que los sindicatos son construcciones colectivas y no patrimonio de sus dirigentes, y que la renovación de liderazgos fortalece a las organizaciones. En esa línea, el oficialismo del gremio también se propone aprovechar el cambio de conducción para ampliar la base de representación, con la mira puesta en los distritos que controla la lista opositora Multicolor, referenciada en la diputada nacional del Frente de Izquierda Romina Del Plá. La salida de Baradel del SUTEBA, sin embargo, no implica su retiro de la vida sindical: continuará activo en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), donde ejerce como secretario general adjunto, y en la CTA de los Trabajadores, donde ocupa la secretaría de Relaciones Internacionales. Ambas organizaciones también tienen previsto renovar sus conducciones este año, por lo que el dirigente deberá definir en qué cargos seguirá. Sobre su rol en la CTERA, reconoció que todavía no está definido. Con Baradel fuera de la conducción del SUTEBA, se cierra el capítulo más largo de la historia reciente del gremio. Su trayectoria arrancó en el sindicalismo docente en 1991, en Lanús, y lo llevó a convertirse en una de las figuras más influyentes —y polémicas— del movimiento obrero argentino. Torre, por su parte, heredará una organización con peso propio en la política educativa provincial y con un ciclo de paritarias abierto que marcará los primeros pasos de su gestión.