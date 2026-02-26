El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó el sistema de presentismo digital docente en todas las escuelas públicas, la cual se aprobó en diciembre del 2025. De ahora en más, cada maestro deberá registrar su ingreso y egreso mediante huella digital. La misma es de carácter obligatorio: a partir de ahora el control de la asistencia dejó el esquema tradicional de papel y se renovó en un formato digital ágil y transparente. Hasta antes del 22 de diciembre del 2025, los docentes realizaron un proceso de enrolamiento biométrico, un requisito indispensable a partir de este año para que cada trabajador pueda fichar con la nueva modalidad. El sistema influirá en la liquidación de haberes, ya que incorporará pautas para el adicional salarial docente y el adicional por asistencia, es decir, permitirá ajustar con mayor precisión los pagos en función del presentismo real. Cabe destacar de que si el sistema falla se estableció un protocolo en el que las autoridades de la escuela deberán notificar la situación a la Dirección General de Planificación y Control Operativo. En conclusión, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó en la digitalización escolar, la cual tendrá múltiples beneficios en la administración cotidiana de los establecimientos educativos públicos.