Docentes universitarios confirmaron una nueva semana de paro nacional que se extenderá por cinco días consecutivos, desde el lunes 27 de abril hasta el viernes 1° de mayo. La medida volverá a impactar en las universidades nacionales de todo el país y dejará cinco días sin clases para miles de estudiantes. La semana de paro prevista para fines de abril fue resuelta por el Congreso de CONADU, que definió profundizar el conflicto universitario con paros de semana completa. La medida se aplicará en todas las universidades nacionales, con distintos niveles de adhesión según cada casa de estudios. El paro contará con la participación de: En aquellas universidades donde también se sumen los gremios no docentes, podrían verse afectados otros servicios, como el funcionamiento administrativo y los hospitales universitarios, que operarían únicamente con guardias mínimas. Desde las organizaciones sindicales explicaron que la semana de paro del 27 de abril forma parte de un plan de lucha progresivo que se extiende a lo largo de todo el semestre. La estrategia incluye paros de mayor duración, jornadas de visibilización y acciones conjuntas con estudiantes y la comunidad universitaria. Además, los gremios otorgaron facultades al al Plenario de Secretarios y Secretarias Generales para convocar nuevas medidas de fuerza de manera inmediata si avanza en el Congreso una modificación de la Ley de Financiamiento Universitario impulsada por el Gobierno. Las organizaciones sindicales también acordaron de manera unánime la realización de una marcha federal universitaria, con fecha propuesta para el 23 de abril, a coordinar con el Frente Sindical Universitario y la comunidad universitaria en general. Los gremios universitarios sostienen que la medida responde a dos reclamos centrales. Por un lado, exigen el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario vigente, que establece la obligación de convocar a paritarias con actualizaciones salariales acordes a la inflación y de garantizar la recuperación del salario perdido. El segundo reclamo es una recomposición salarial inmediata, ya que los docentes consideran insuficiente la propuesta oficial de aumento del 12% en cuotas hasta 2026. También rechazaron el nuevo proyecto de financiamiento enviado por el Ejecutivo al Congreso, al sostener que no reconoce la pérdida salarial de 2024 ni garantiza mecanismos automáticos de actualización frente a la inflación. Desde la AGD‑UBA reiteraron que el retorno pleno a las aulas estará condicionado al pago de la deuda salarial y al cumplimiento efectivo de la ley vigente. En medio del conflicto universitario y del anuncio de una nueva semana de paro, los docentes sumaron en las últimas semanas dos decisiones judiciales a su favor, que refuerzan sus reclamos frente al Gobierno nacional. Por un lado, la Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió mantener vigente la medida cautelar que obliga al Estado Nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, restableciendo plenamente su aplicación y suspendiendo cualquier omisión que afecte su ejecución. Según el fallo, el Gobierno deberá garantizar de manera inmediata los recursos presupuestarios previstos por la ley, con el objetivo de evitar perjuicios irreparables mientras se resuelve la cuestión de fondo. La resolución tiene alcance sobre todo el sistema universitario público y reconoce el carácter colectivo del derecho involucrado, reforzando el planteo de las organizaciones sindicales. Además, el Poder Judicial suspendió la declaración de “esencialidadn” de la educación, que limitaba el derecho de huelga. El 1° de abril, el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 hizo lugar a la acción promovida por la Unión Docentes Argentinos (UDA) y suspendió la aplicació de la Ley 27.802 en los artículos que califican a la educación como “servicio esencial” y que exigen la cobertura obligatoria del 75% del plantel docente durante medidas de fuerza. La suspensión alcanza a todos los docentes del país y de todos los niveles educativos Desde la CONADU celebraron la decisión y señalaron que “el Poder Judicial está ejerciendo el control de constitucionalidad frente a políticas que vulneran derechos fundamentales”, una medida que, según remarcaron, tiene un impacto directo sobre el desarrollo del plan de lucha universitario.