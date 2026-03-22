Luego del paro nacional universitario que se extendió del lunes 16 al viernes 20 de marzo, la CONADU, junto a otros gremios docentes y no docentes como FATUN, confirmó nuevas fechas de paro nacional que se llevarán adelante en las próximas semanas. Las medidas forman parte de una profundización del plan de lucha por el financiamiento universitario, que se extenderá durante todo el semestre, ante la falta de respuesta del Gobierno nacional a los reclamos salariales y presupuestarios del sector. Según lo resuelto por el Congreso de la CONADU, se realizarán nuevos paros nacionales por una semana completa, que dejarán sin clases a miles de estudiantes en todo el país. Las fechas confirmadas son: Estas medidas se suman a la protesta realizada entre el 16 y el 20 de marzo, que implicó cinco días consecutivos sin actividad académica. Además, el plenario de secretarios generales quedó facultado para convocar a paros de manera inmediata si avanza en el Congreso un proyecto para modificar la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios docentes explican que el paro responde a dos reclamos centrales que, hasta el momento, no tuvieron respuesta oficial. El primero es el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario vigente, que establece la obligación de convocar a paritarias salariales y garantizar actualizaciones acordes a la inflación. Desde los sindicatos advierten que el incumplimiento de esta norma provoca una pérdida sostenida del poder adquisitivo y señalan que cada dos meses sin aplicación de la ley equivale a perder un salario completo. El segundo eje del conflicto es la recomposición salarial urgente. Los docentes universitarios rechazan la propuesta oficial de un aumento del 12% en cuotas hasta octubre de 2026, al considerarla insuficiente frente a la inflación acumulada. Según los gremios, entre 2024 y 2025 el sector sufrió una pérdida salarial cercana al 51%. Desde organizaciones como AGD‑UBA fueron contundentes al remarcar que no retomarán la actividad normal hasta que se paguen los porcentajes adeudados y se respete la ley vigente. Además de los paros, el Congreso de la CONADU resolvió avanzar con otras acciones de protesta. De manera unánime, se acordó la realización de una Marcha Federal Universitaria, con fecha propuesta para el 23 de abril, en coordinación con el Frente Sindical Universitario y la comunidad universitaria en general. También se organizará una carpa federal por la universidad y la soberanía, que se desplegará en distintos puntos del país con el objetivo de visibilizar el conflicto universitario y fortalecer la unidad de las luchas.