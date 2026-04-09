La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos para hoy jueves 9 de abril que afecta a los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires por la falta de pago de salarios. La medida agrava la situación ya anunciada por las empresas, quienes redujeron la circulación de unidades por la suba del costo del gasoil. En un comunicado, detallaron que “encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas”. La medida ocurre en la previa de una reunión entre el Gobierno y las empresas del sector, quienes reclaman una suba en los subsidios estatales frente a la suba en los precios del combustible a raíz de la guerra en Medio Oriente. A partir de las 10:30 los empresarios se reunirán con la Secretaría de Transporte en busca de un acuerdo. En esta línea, se suman presuntos atrasos en los pagos de los salarios por parte de algunas empresas que aún no depositan los sueldos de marzo a los choferes. La primera parte del conflicto surge del reclamo de las empresas por mayores subsidios. Actualmente, las líneas de colectivos que circulan con frecuencia reducida son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197. A la reducción en la frecuencia del transporte público se suma un cese de tareas por parte las siguientes líneas: 333, 407, 437 y 707. La página web páginadebondis.com.ar ofrece actualizaciones en tiempo real sobre el paro de colectivos. Informan sobre qué líneas circulan, cuáles lo hacen con frecuencia reducida y cuáles no. Se podrá filtrar tanto el estado del servicio como la jurisdicción.