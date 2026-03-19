El Gobierno de la provincia de Buenos Aires (PBA) confirmó una actualización salarial para los efectivos de la Policía Bonaerense que totalizará un incremento del 11% a lo largo del primer cuatrimestre de 2026. La medida fue comunicada por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y alcanza a todo el personal de la fuerza en actividad, sin distinción de escalafón ni jerarquía. El esquema acordado es escalonado y distribuye los porcentajes a lo largo de cuatro meses. Durante enero los haberes recibieron una suba del 2%, seguida de un 1,5% en febrero. A eso se le agrega ahora un incremento del 5% con los sueldos de marzo y otro 2,5% que impactará en abril, completando así la recomposición total anunciada para el período. Además de la actualización del salario básico, el acuerdo contempla un plus compensatorio destinado al mantenimiento de vestimenta, uniformes y equipos de trabajo. El monto a cobrar por este concepto pasará a $ 60.826 para el escalafón general y comando, y se fijará en $ 30.413 para el escalafón general, administrativo, técnico y de servicios. Otro de los puntos destacados del paquete de mejoras es la actualización del servicio de Policía Adicional, conocido como POLAD. Se trata de las horas de trabajo extra que los efectivos realizan fuera de su horario habitual, ya sea en eventos, comercios o instituciones públicas y privadas. Desde febrero ese servicio registra una suba adicional del 22,7%, y la mejora acumulada llegará al 36,4% hacia abril, lo que representa un alivio significativo para quienes dependen de ese ingreso complementario. La actualización llega en un momento en que la seguridad pública vuelve a ocupar un lugar central en la agenda provincial, particularmente en el Gran Buenos Aires y La Plata, donde la demanda ciudadana por mayor presencia policial es sostenida. Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que el objetivo de la medida es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores de la fuerza y sostener sus condiciones laborales en un escenario económico que, según reconoció el propio ministro Alonso, resulta complejo para las finanzas provinciales. Valores de sueldo básico a partir de abril 2026. No incluyen adicionales, antigüedad ni otros suplementos.