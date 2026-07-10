Suiza alberga a varias de las corporaciones más competitivas y estables debido a su especialización en industrias de alto valor agregado. Para un inversor argentino, acceder a estas firmas es una opción válida para diversificar el portafolio, aunque los mecanismos de acceso varían según la empresa elegida.

No todas las compañías globales poseen la misma disponibilidad en el mercado local, por lo que es indispensable identificar qué instrumentos están vigentes antes de operar.

Para canalizar capitales hacia renta variable internacional, se dispone de tres vías principales: los Cedear (Certificados de Depósito Argentino), que cotizan en pesos o dólares en BYMA y se ajustan al tipo de cambio del Contado con Liquidación (CCL); los ADR (American Depositary Receipt), que cotizan en Wall Street; y la compra directa de la acción ordinaria en su mercado de origen, como el SIX Swiss Exchange.

Operar tanto ADRs como acciones directas requiere contar con una cuenta de inversión en el exterior.

Cómo invertir desde Argentina en una empresa suiza

Existen tres caminos posibles, y no todos están disponibles para todas las compañías:

Cedear (Certificado de Depósito Argentino)

Es un certificado emitido en Argentina que representa una acción o un ADR extranjero y cotiza en pesos en BYMA. Solo existe cuando alguna entidad decidió crear ese programa para una compañía en particular.

ADR (American Depositary Receipt)

Es un certificado emitido por un banco depositario en Estados Unidos que representa acciones de una empresa extranjera y cotiza en dólares, ya sea en la NYSE, el NASDAQ o el mercado OTC.

Un ADR no es automáticamente un Cedear: para que exista un Cedear de esa empresa, alguien debe emitir ese certificado adicional en Argentina.

Acción negociada directamente en la Bolsa de Suiza (SIX Swiss Exchange)

Requiere operar mediante una cuenta de inversión en el exterior habilitada para acceder a mercados internacionales, ya que ese mecanismo no está disponible a través de una cuenta comitente local.

De las tres, la vía más directa para el inversor argentino es el Cedear, porque se opera en pesos con la misma cuenta comitente local que se usa para comprar acciones argentinas.

Cuando no existe Cedear, la alternativa es el ADR, que requiere una cuenta habilitada para operar en dólares en el exterior. La acción negociada de forma directa en la SIX Swiss Exchange es la opción menos utilizada por inversores minoristas argentinos, por la necesidad de una cuenta internacional con acceso a mercados europeos.

Las tres empresas suizas para invertir

1. Novartis: la que tiene Cedear

Novartis es una compañía farmacéutica con sede en Basilea. Su actividad se concentra en el desarrollo, la fabricación y la comercialización de medicamentos, con líneas de negocio en oncología, enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, neurociencia e inmunología.

Opera en múltiples países a través de filiales y destina una parte de sus ingresos a investigación y desarrollo, lo que da lugar a un pipeline permanente de nuevas terapias en distintas fases de aprobación.

El SIX Swiss Exchange es el mercado donde cotiza la acción original. El instrumento en Estados Unidos es el ADR que cotiza directamente en la NYSE bajo el ticker NVS.

Es la única de las tres con Cedear listado en BYMA (ticker NVS, ratio 4:1 respecto del ADR neoyorquino), por lo que puede comprarse en pesos con una cuenta comitente local, de la misma manera que un CEDEAR de cualquier empresa estadounidense.

2. Nestlé: solo mediante ADR

Nestlé es una compañía de alimentos y bebidas con sede en Vevey. Su portafolio incluye café (Nescafé, Nespresso), nutrición infantil (Gerber), alimento para mascotas (Purina), nutrición médica y una variedad de productos de consumo masivo bajo distintas marcas regionales.

Opera plantas de producción y redes de distribución en un gran número de países, lo que le da presencia en mercados con distintos niveles de desarrollo.

Despidos masivos | Nestlé echará a miles de empleados: estas son las ciudades del país que podrían verse afectadas. Fuente: Archivo

Bajo el ticker NESN, la acción original cotiza en el mercado SIX Swiss Exchange. El instrumento en Estados Unidos es el ADR bajo el ticker NSRGY, con ratio 1:1 respecto de la acción suiza, negociado en el mercado OTC estadounidense y con Citibank como banco depositario.

Nestlé no tiene Cedear en BYMA. La vía disponible es comprar el ADR (NSRGY) mediante una cuenta de inversión habilitada para operar en el exterior en dólares.

3. Roche: también únicamente por ADR

Roche es un grupo con sede en Basilea que opera en dos líneas de negocio: productos farmacéuticos, con desarrollos en oncología e inmunología, entre otras áreas, y diagnóstico, donde fabrica equipamiento y reactivos utilizados en laboratorios clínicos.

Esta segunda división distingue a Roche de otras farmacéuticas, ya que combina la fabricación de medicamentos con la de instrumentos de diagnóstico.

Mercado donde cotiza la acción original

SIX Swiss Exchange, bajo los tickers ROG (acción con derecho a voto) y ROP (participación sin derecho a voto).

Instrumento en Estados Unidos

ADR bajo el ticker RHHBY, negociado en el mercado OTCQX International Premier, con J.P. Morgan como banco depositario y una relación de 8 ADR por cada participación subyacente.

Acceso desde Argentina

Al igual que Nestlé, Roche no cuenta con Cedear en BYMA. El acceso es exclusivamente a través del ADR (RHHBY) operando desde una cuenta en el exterior.

Antes de analizar el negocio, la rentabilidad o la valuación de cualquiera de estas compañías, el primer paso es siempre el mismo: confirmar cuál es el instrumento efectivamente disponible para operarla desde el mercado argentino.

Clave: no todas las multinacionales extranjeras tienen Cedear

Un error frecuente es asumir que, si una empresa es de gran tamaño y cotiza en Estados Unidos, automáticamente tiene Cedear en Argentina. No es así.