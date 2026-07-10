El espejo español: el modelo de liberalización inmobiliaria que inspira la reforma de Sturzenegger
Hace 26 años, el gobierno de José María Aznar eliminó la colegiación obligatoria de los agentes inmobiliarios y liberalizó parte del mercado. Ahora, el gobierno de Javier Milei impulsa una reforma similar adaptada a la Argentina
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 10 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.