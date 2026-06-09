Este miércoles 10 de junio el PIT-CNT llevará adelante un paro general parcial desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, aunque algunos servicios se verán afectados durante toda la jornada. Por ejemplo, los sindicatos de maestros y profesores de enseñanza secundaria harán un paro de 24 horas.

La medida incluirá una movilización en Santín Carlos Rossi, frente al local del programa universitario de la Universidad de la República, en la zona del Cerro.

Uno de los lemas de esta convocatoria es: “Por un Uruguay de transformaciones profundas. Por justicia social, trabajo y salario”.

Entre los reclamos se encuentran la reducción de la jornada laboral, el rechazo a los recortes que prevé el gobierno para la Rendición de Cuentas cuyo proyecto de ley debe ser enviado antes del 30 de junio.

Además, la central obrera pide que se concrete lo acordado en el el llamado Diálogo Social y reitera el reclamo del 6% +1 para el presupuesto de la educación pública y aplicar un impuesto del 1% a los más ricos del país.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo que habrá reasignaciones presupuestales para cumplir con un “gasto adicional” de unos 30 millones de dólares para concretar algunas de las propuestas acordadas en el marco del Diálogo Social. Además, priorizó la inversión en la infancia, la seguridad, las personas en situación de calle y el empleo.

“Los mensajes principales son que se mantienen los compromisos presupuestales respecto al incremento (ya votado) de 2027 y se abre un espacio para las recomendaciones que surgieron del Diálogo Social que se hará mediante una reasignación de recursos al interior del Poder Ejecutivo”, señaló Oddone.

Por su parte, el secretario general del PIT-CNT y de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, indicó que los lineamientos del Ministerio de Economía son “bastante complejos”, dado que la Rendición de Cuentas deberá ser de “costo cero”

“No solo va a ser de costo cero, o sea que no va a tener incremento en el presupuesto, sino que se van a habilitar solo los créditos ejecutados el año anterior”, criticó el dirigente.

López señaló que si algunos organismos no habían usado “totalmente” el presupuesto asignado durante el último Presupuesto, entonces terminarían perdiendo recursos.

Los servicios afectados por el paro

✔ Salud Pública: Los servicios de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) se verán afectados de 6 a 18 horas. “Solo se atenderán urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y los pacientes internados en los diferentes centros, en régimen de guardia gremial, en ese horario”, señaló el sindicato.

✔ INAU: No funcionarán ninguna de las oficinas centrales ni tampoco ningún servicio de atención directa en tiempo parcial. Entre las 7 y las 19 horas los servicios del INAU y el INISA atenderán a los internos en régimen de guardia gremial.

✔ Registros Públicos: No atenderán al público durante toda la jornada, solo se reciben vencimientos y caducidades.

✔ Corte Electoral: Para durante toda la jornada.

✔ Operadores Penitenciarios del Ministerio del Interior: Paran 24 horas en régimen de guardia gremial.

✔ Otros ministerios: El paro será entre las 9 y 13 horas, al igual que el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

✔ Maestros: La Asociación de Maestros para 24 horas en reclamo de “acciones ante la urgencia edilicia”.

✔ Profesores de liceos: La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) también para 24 horas en reclamo por el “cero presupuesto”.