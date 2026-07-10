La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 10 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 9504 - La cama

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 10 de julio

1° 9504 11° 3217 2° 5037 12° 2321 3° 4183 13° 0999 4° 6607 14° 4488 5° 6528 15° 6189 6° 5345 16° 8007 7° 4974 17° 8310 8° 1925 18° 1808 9° 3229 19° 5036 10° 6205 20° 4864

¿Qué significa soñar con La cama?

Soñar con la cama suele representar descanso, intimidad y necesidad de protección emocional.

Según su estado y contexto, puede aludir a la vida afectiva, compromisos evitados o deseo de sanar.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.