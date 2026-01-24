El Gobierno del presidente Javier Milei eliminó por decreto numerosas materias y contenidos obligatorios de la currícula de 2026 que se daban en las escuelas y colegios de la Argentina. Y esto va a generar varios cambios importantes en el sistema educativo este año en todo el país.

La medida oficial se conoció a través del Decreto 436/2025, que se publicó en el Boletín Oficial en junio de 2025, anunciando la derogación de varios artículos clave de leyes que imponían obligaciones curriculares en temas sensibles a nivel nacional.

¿Cuáles son las materias que se eliminan de las escuelas?

A partir de este decreto, se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, por lo que se descartarán estas materias de los colegios:

Educación vial : se derogaron los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. Esto elimina la obligatoriedad de dictar cursos, formaciones y contenidos específicos sobre educación vial en las escuelas de todo el país.

Prevención y erradicación de la violencia de género: se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la jornada anual obligatoria “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los niveles educativos (primaria, secundaria y terciaria).

Estas materias y jornadas ya no son obligatorias a nivel nacional. La responsabilidad queda transferida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que podrán decidir si las implementan o no por iniciativa propia.

¿Por qué eliminaron estas dos materias?

Para el caso de la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, desde el Gobierno argumentaron que no era su responsabilidad organizar estos talleres, por lo que cada jurisdicción decidirá si sigue aplicando estos espacios.

Por otro lado, el Observatorio de la Educación Vial no llegó a funcionar nunca, de acuerdo al documento. Precisamente, remarcaron que, con la existencia del Consejo Federal de Seguridad Vial, se producía una “superposición de funciones”.

De esta manera, el Ejecutivo subrayó que los cambios permitirán “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, así como reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.

¿Cuándo empiezan las clases en cada provincia?