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En esta noticia Milei explicó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: qué cambios impulsa

El presidente Javier Milei defendió este viernes la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y brindó detalles de la iniciativa que impulsa su Gobierno

En una entrevista con Radio Now, Milei se refirió primero a la reunión de gabinete que encabezó el jueves, tras el acto por el 9 de Julio.

“Se tocaron básicamente dos temas”, señaló el Presidente sobre ese encuentro con ministros.

El primero fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que definió como “lo principal” de la agenda, mientras el segundo giró en torno a un artículo teórico elaborado junto al economista Demian Reidel.

El mandatario explicó que la iniciativa busca fortalecer la independencia de la autoridad monetaria, garantizar la estabilidad monetaria y poner fin al financiamiento del déficit fiscal mediante emisión.

“Tuve el privilegio de discutir la reforma con tres personas que saben de qué se trata esa silla”, afirmó Milei, en referencia a Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Santiago Bausili.

El Presidente cuestionó además el esquema vigente de la entidad, diseñado durante gestiones kirchneristas. Sostuvo que ese esquema permite que un funcionario “pase por el Banco Central, levante la mano” y reciba financiamiento sin control.

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Milei explicó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: qué cambios impulsa

Sobre el primer punto central de la reforma, Milei explicó que busca “quitarle la actual función” al organismo. La norma vigente le asigna “cinco objetivos por los cuales puede emitir por cualquier cosa”, indicó el Presidente.

En su lugar, propuso establecer “un único mandato: preservar el valor de la moneda”. Milei calificó la regulación actual como “una declaración de ignorancia”.

El jefe de Estado también criticó las gestiones de Mercedes Marcó del Pont y Alejandro Pesce al frente del Banco Central. Los acusó de “arruinar la vida de los ciudadanos” por sostener un déficit fiscal financiado con emisión.

En ese sentido, sostuvo que el Banco Central debe tener un único objetivo: “El mandato es preservar el valor de la moneda. Un único mandato: preservar el valor de la moneda”.

Además, explicó que el proyecto prohíbe el financiamiento del Tesoro por parte de la autoridad monetaria, fortalece su independencia, modifica el tratamiento de las utilidades y elimina las letras intransferibles.

Según afirmó, la nueva Carta Orgánica “termina con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación”.

Presidencia

Como segundo eje de la reforma, Milei mencionó “la prohibición total y absoluta de financiar al fisco”, de manera directa o indirecta. El Presidente advirtió sanciones penales ante un eventual incumplimiento de esa norma.

“Debería ir preso el directorio del Banco Central que avale eso”, sostuvo Milei. Agregó que también “debería ir preso el poder ejecutivo responsable” y legisladores que participen de la maniobra.

Entre los puntos restantes, el mandatario detalló que la reforma busca dificultar la remoción de las autoridades del Banco Central. Esa medida apunta a otorgarle mayor autonomía institucional a la entidad.

Milei explicó también que la iniciativa prohíbe la “distribución de dividendos ficticios”. Los pagos solo se habilitarían “en caso de que la inflación entre en terreno negativo”, precisó.

Por último, el Presidente mencionó la eliminación de las letras intransferibles del Banco Central. Con esa medida, buscó terminar con “años de abuso de la política al sector privado” vía inflación.