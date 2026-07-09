En esta noticia Inflación de junio 2026: cuánto subieron los precios el mes pasado, según seis consultoras

Aunque evitó dar cifras, el ministro Luis Caputo afirmó que la inflación seguirá bajando en los próximos meses . A pocos días de que el INDEC publique el dato correspondiente a junio (se conocerá el próximo martes), la mayoría de las consultoras apuntan a que el índice habría perforado el 2% mensual por primera vez desde agosto de 2025.

En una entrevista reciente, Caputo ratificó la continuidad del proceso desinflacionario y aseguró que el Gobierno trabaja para que “la gente se pueda quedar tranquila porque la inflación seguirá bajando”, aunque eludió comprometerse con un número concreto.

Para el Gobierno, un IPC que inicie con 1% representaría un envión importante porque confirmaría tres meses consecutivos de desaceleración luego del 2,6% de abril y el 2,1% de mayo , que rompieron la racha de 10 meses ininterrumpidos al alza.

En los últimos días, las consultoras que miden la evolución de los precios difundieron proyecciones que coinciden en parte con la previsión de la Casa Rosada. En tres casos, la cifra estimada para junio se ubicó en torno al 1,8% y 1,9%, según sus propias mediciones de precios minoristas. En tanto, el relevamiento más “pesimista” calculó una suba del 2,1%.

Inflación de junio 2026: cuánto subieron los precios el mes pasado, según seis consultoras

Orlando Ferreres & Asociados

La consultora informó que su Estimación de Precios Minoristas (IPC-OJF) arrojó un incremento mensual del 2,1%. De validarse este resultado en el número oficial, la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 16,2%, mientras que el crecimiento interanual sería del 31,4%.

El informe, elaborado a partir del relevamiento diario de más de quince mil precios de bienes y servicios del Gran Buenos Aires, también reportó un aumento del 2,1% en la medición núcleo y acumuló así un alza del 28,3% anual. En lo que va del 2026, acumula un movimiento del 14,9%.

“En cuanto a los principales rubros, Educación y Alimentos y bebidas encabezaron las subas del mes, registrando alzas mensuales de 4% y 3,1% respectivamente, seguidos por Esparcimiento y Vivienda, que presentaron una variación de 2,8% y 2,3% respectivamente", señalaron.

C&T

Por su parte, C&T indicó que el IPC general para el GBA fue del 1,9%. “La variación de doce meses sería de 33,6%, algo superior al 33,2% de mayo”, precisó el reporte.

Esta consultora señaló que tanto el componente núcleo como el de regulados contribuyeron a la moderación mensual , mientras que los estacionales se aceleraron. En tanto, los rubros que subieron por encima del promedio fueron bienes y servicios varios (2,9%), salud (2,5%) y vivienda , donde destacó el ajuste salarial de los encargados.

En cuanto a la dinámica interna, alimentos y bebidas aumentó un 1,9%, con las verduras subiendo más de un 10% . Sin embargo, la carne tuvo su menor incremento desde septiembre del año pasado y las bebidas se moderaron respecto del mes previo.

“La variación de precios fue perdiendo impulso a lo largo del mes, cerrando más cerca del 1,5% sobre el fin del mismo, lo que favorece una menor inflación en julio”, detalló la firma de María Castiglioni.

Equilibra

Similar fue la medición de Equilibra, que consignó una variación del IPC general del 1,9%, 0,2 puntos porcentuales menos con respecto al 2,1% de mayo.

Asimismo, la firma de Martín Rapetti destacó que el componente núcleo arrojó 1,5%, lo que representa una caída de 0,4 puntos frente al mes anterior. No obstante, al observar su indicador de inflación subyacente —que excluye los precios de mayor volatilidad— el número pasó de 2,3% en mayo a 1,7% en junio, llegando a mínimos desde 2020.

“La mayor desaceleración se concentró en alimentos y bebidas no estacionales (subieron menos de 1%, luego de haber trepado 1,8% en mayo)”, indicaron los analistas. Sin embargo, el índice total fue liderado por subas de precios Regulados y Estacionales, ambos con aumentos de 2,8% impulsados por incrementos de tabaco, tarifas de energía y verduras.

Eco Go

En la misma línea se ubicó la consultora liderada por Marina Dal Poggetto, que observó un Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de 1,9% para junio.

“Gran parte de este comportamiento se explica por el rubro de Alimentos y bebidas (la categoría con mayor ponderación del índice), que registró una variación del 1,4%, donde el sector de carnes se mantuvo estable y los movimientos de frutas y verduras se compensaron mutuamente", señalaron.

Concretamente, Eco Go proyectó para este rubro un aumento del 0,4% en la cuarta semana de junio y un avance del 1,3% para el mes, lo que significó una baja de 1,4 puntos porcentuales respecto de mayo.

El informe precisó que la carne mantuvo un ritmo de aumento en torno al 1,4%, mientras que los componentes estacionales (frutas y verduras) se compensaron mutuamente con subas y bajas de la misma magnitud. “Los alimentos consumidos dentro del hogar tuvieron una variación del 1,3% mientras que los consumidos fuera del hogar registraron una suba del 1,5%”, sumó el análisis.

Analytica

En la quinta semana de junio, la consultora Analytica observó que los precios de alimentos y bebidas de GBA subieron 0,7%. Así, el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,2% . “Para el IPC de junio proyectamos una suba del 1,8%”, marcó la firma de Ricardo Delgado.

Dentro del análisis de las últimas cuatro semanas por categorías, sobresalió el aumento de las verduras (4,2%) y de las aguas, gaseosas y jugos (2,4%). En contraste, las categorías con menores incrementos fueron carnes y derivados (0,3%) y pescados (0,1%). Asimismo, el relevamiento señaló bajas en café, té, yerba y cacao (-0,2%) y frutas (-1,3%).

Descripción Variación promedio de cuatro semanas - Total país Verduras, tubérculos y legumbres 4,2% Aguas minerales, gaseosas y jugos 2,4% Leche, productos lácteos y huevos 1,8% Aceites, grasas y manteca 1,3% Pan y cereales 1,3% Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,2% Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc. 1,1% Otros alimentos 1% Carnes y derivados 0,3% Pescados y mariscos 0,1% Café, té, yerba y cacao -0,2% Frutas -1,3%

LCG

La medición elaborada por Labour Capital & Growth (LCG) sobre Alimentos y Bebidas señaló que no registraron aumentos durante la quinta semana del mes. Como resultado, se consolidaron "seis semanas consecutivas con variaciones marginales“.

Según el reporte, que releva precios de 8000 productos de cinco grandes supermercados, la suba promedio mensual se ubicó en 1,1% y representó una caída de 0,4 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

En cuanto a los rubros, la firma de Javier Okseniuk detectó que verduras (3%) y carnes (2,2%)continúan explicando la mayor parte de la inflación. Otros dos productos quedaron por encima del 1,1% promedio: azúcar, miel, dulces y cacao (2,1%); y productos lácteos y huevos (1,5%).

En el otro extremo, quedaron comidas listas para llevar (-0,3%), productos de panificación, cereales y pastas (-0,7%), condimentos y otros productos alimenticios (-1%) y frutas (-1,4%).