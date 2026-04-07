Después de dos fines de semana largos consecutivos, un grupo de vecinos de la provincia de Buenos Aires volverá a disfrutar de un descanso extra. En los primeros días de abril, dos localidades bonaerenses tendrán tres jornadas consecutivas no laborables gracias a la celebración de sus aniversarios fundacionales. Este nuevo feriado alcanzará a los habitantes de Trenque Lauquen y Nicanor Olivera, quienes contarán con un descanso extendido a partir de la declaración de día no laborable a nivel local por los aniversarios de fundación de ambas comunidades. La medida fue decretada en el marco del 150° aniversario de Trenque Lauquen y el 118° de Nicanor Olivera, localidad del partido de Necochea. En este contexto, los municipios organizarán distintas celebraciones con actividades abiertas a toda la comunidad. En Trenque Lauquen, el acto central se llevará a cabo el domingo 12 de abril desde las 14:00 en la Plaza San Martín, donde se realizará la proclamación de la nueva Fortinera Trenquelauquense. Además, el sábado 11 se desarrollará un show musical con la presentación de Q’Lokura, con entrada libre y gratuita, a las 19:00 en el Club Barrio Alegre. El cronograma de actividades previsto para el domingo es el siguiente: De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: