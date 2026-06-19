Adiós al subsidio por desempleo: el Gobierno no otorgará el beneficio a quienes hayan trabajado en la empresa de un familiar

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha establecido nuevas regulaciones que impactan a los trabajadores que solicitan el subsidio por desempleo y que han estado empleados en la empresa de un familiar.

Aquellos trabajadores que laboren en una empresa de un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad podrían ver su solicitud de subsidio rechazada. Esta medida, diseñada para prevenir fraudes, tiene como finalidad garantizar que la relación laboral sea auténtica y no una simple formalidad para acceder a beneficios económicos.

La implementación de estas normativas por parte del SEPE busca fortalecer la integridad del sistema de subsidios, asegurando que los recursos se destinen a quienes realmente los necesitan.

Es fundamental que los trabajadores estén informados sobre estas nuevas regulaciones para evitar inconvenientes en sus solicitudes y garantizar que cumplan con los requisitos establecidos.

SEPE no dará el subsidio por desempleo a parados que hayan trabajado en la empresa de un familiar (foto: archivo).

Medidas del SEPE para evitar fraudes

La normativa establece que no se concederá el subsidio por desempleo a los trabajadores que hayan prestado servicios en la empresa de un familiar si residen con el empleador y no existen evidencias claras de la relación laboral.

Según el SEPE, es imprescindible probar que el vínculo entre las partes es auténticamente laboral y no simplemente una justificación para recibir el subsidio. Esto implica presentar evidencia como el tiempo de cotización, el cambio de afiliación en la Seguridad Social y, fundamentalmente, la comprobación de un trabajo real.

Adicionalmente, el SEPE ha precisado que si el trabajador pertenece a otro núcleo familiar o no cohabita con el familiar empleador, podrá solicitar el subsidio siempre que atienda a los demás requisitos estipulados.

SEPE no dará el subsidio por desempleo a parados que hayan trabajado en la empresa de un familiar (foto: Freepik). Freepik

Excepciones en la normativa

Aunque la normativa puede parecer rigurosa, existen ciertas excepciones. Por ejemplo, si el trabajador no reside con el familiar o si la empresa es una sociedad mercantil o laboral, el empleado tiene derecho al subsidio, siempre que no posea participación en el capital social de la misma. **Esta distinción es relevante, ya que si la participación en el capital es notable (50% o más), el trabajador no podría acceder a las prestaciones.**

Otra excepción que contempla el SEPE se refiere a los jóvenes menores de **30 años** que laboren para sus progenitores **autónomos**. En este caso, el joven puede ser contratado como trabajador por cuenta ajena, aunque no aportará para desempleo, lo que implica que no tendría derecho a este subsidio en caso de finalizar su empleo.

Nuevas restricciones para empresas familiares: así te afectan

Este enfoque, aunque puede parecer rígido, se justifica como un mecanismo para mantener el equilibrio en el sistema de prestaciones y evitar su uso indebido.

Con esta nueva normativa, el SEPE ha intensificado su control sobre las circunstancias en las que los trabajadores puedan estar asociados a empresas familiares, con el objetivo de prevenir situaciones fraudulentas. La entidad destaca que cada caso será analizado de manera individual para asegurar que la relación laboral sea legítima, tomando en cuenta aspectos como la antigüedad en el cargo y la naturaleza del trabajo realizado.