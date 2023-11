SIRA: las señales que marcan el rumbo de las importaciones y el riesgo para 2024

En el décimo mes del año y de cara al balotaje que definirá quién será el próximo presidente de los argentinos, los mecanismos que venían obstruyendo la aprobación de importaciones, parecen comenzar a destrabarse; el sector privado advierte un récord de autorizaciones, pero espera que el Gobierno "suelte" los dólares .

A lo largo del año, el comportamiento del nivel de importaciones ha sido "errático", al compás de las reservas del Banco Central (BCRA), los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el alivió que generó la activación del swap con China, en abril, que desató un " boom" de autorizaciones en SIRA.

Según el último informe de comercio bilateral con Brasil que elabora la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en octubre, se operaron u$s 2357 millones, un 4,6% inferior al del mismo período de 2022 (u$s 2470 millones).

Sin embargo, el intercambio creció un 9,9% con respecto a septiembre pasado , debido a la suba de 8,5% en importaciones y de 11,6% en exportaciones. Con todo, la balanza resulta deficitaria para la Argentina en u$s 4810 millones , a partir del alza de 13,5% de las importaciones desde Brasil entre enero y octubre, contra exportaciones que cayeron 6,6%.

En ese sentido, tras haber registrado un pico de 45% de aprobaciones (a menos de 15 días) en el quinto mes de año, el seguimiento que elabora InterComex, detectó que -tras cuatro meses por debajo de esa marca-, en octubre, la luz verde alcanzó al 47% de las solicitudes.

El nuevo acuerdo con el banco de China, que puso a disposición u$s 6500 millones, parece inyectar alivio al comercio, sin embargo, entre los especialistas y operadores, prima la moderación porque todavía " los yuanes no aparecen y dólares no hay ", indican.

Expectativa por los pagos

El riesgo que advierten los analistas es el de la política ya que, justamente, el viernes 20 de octubre -previo a las elecciones- las aprobaciones picaron en punta . "Se han aprobado SIRAs muy rápidamente, algo no habitual", explicó Eduardo Rotbard, CEO de Ia firma que procesa el 25 % de los datos del mercado (5.300 CUITs), y señaló que valores que estaban en 30% hace dos semanas crecieron al 50% en octubre.

El especialista reconoció que hoy las dificultades se centran en la validación de pagos para acceder al Mercado Libre de Cambios (MULC) y no en las autorizaciones.

La puesta en marcha del "dólar exportador" y el oxígeno que inyectó China, pone expectativa sobre la liberación de divisas que viene trabada, a través de distintos errores que persisten en la validación de pagos en la Cuenta Corriente Unica de Comercio Exterior (CCUCE).

El último trimestre de un año que anticipaba una fuerte recesión presenta luces y sombras; por un lado, el desplome en la liquidación de divisas del agro -que ya descontó más de u$s 17.000, en el contraste interanual- pero, aunque al límite, no llegó al desabastecimiento de insumos en sectores productivos.

En un escenario marcado por reclamos de todos los actores del comercio por las trabas y dificultades para operar, las exportaciones acumulan una retracción de más de 20% pero las importaciones sólo cayeron un 10% , lo que resultó en un déficit comercial de más de u$s 7.000 millones.

Según datos oficiales, entre enero y septiembre de 2023, el 99% del total de las solicitudes realizadas a través de SIRA, por u$s57.453 millones, fueron aprobadas y el 2023, se perfila como un año récord en importaciones.

Pese a la sequía de dólares, con bisturí, el Gobierno logró conciliar los intereses de los empresarios y la demanda de los consumidores acelerada por la alta inflación .