¿Conviene sacar un préstamo para cancelar otro? La cuenta clave que hay que hacer antes de refinanciar una deuda
Con niveles récord de morosidad, crece el interés por refinanciar deudas mediante nuevos préstamos. En diálogo con El Cronista, especialistas explican qué variables clave hay que analizar para saber si realmente conviene o si puede terminar encareciendo el problema.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 8 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.