El "dólar exportador" impactó de forma positiva en el precio de la soja ¿cuánto queda por comercializar?

Tras haber finalizado la prórroga de la quinta edición del Programa de Incremento Exportador (PIE V) -el miércoles 25 de octubre-, en busca de aumentar el ingreso de divisas al Banco Central (BCRA), el ministro de Economía, Sergio Massa, inauguró el "dólar exportador"; la iniciativa no excluye a la agroindustria, pero se estima que queda poca soja disponible.



La falta de agua que aun genera efectos negativos en los cultivos de la Argentina dejó una producción de soja estimada en 20 millones de toneladas (Mt) para la campaña 2022/23, según la por Guía Estratégica Agropecuaria de la Bolsa de Comercio de Rosario (GEA-BCR), lo que expresa una caída interanual del 53% en volumen, el más bajo en lo que va del siglo.

En este magro escenario, al 18 de octubre, las ventas de la oleaginosa tanto a la industria como a la exportación totalizaban 15,7 Mt, el equivalente al 78% de la cosecha total (2022/23), por encima al nivel alcanzado en igual período del año anterior, cuando se había comercializado el 73% de la cosecha, y al promedio de las últimos 5 campañas de 74%.

El resultado, a cinco meses del cierre de la campaña, se muestra como el porcentaje más alto desde 2017/18.

Con estos datos y estimaciones propias sobre la variación de stocks entre campañas y el uso interno de la oleaginosa como semillas, balanceados y otros, la BCR calculó que la disponibilidad de soja por vender alcanza apenas 2,7 Mt. y, según fuentes del sector privado, no significarán más de u$s 1000 millones.

Acelerador de precios

El nuevo programa para la liquidación de exportaciones de servicios y de mercaderías a un tipo de cambio diferencial, a través del Decreto 549/2023, establece que las divisas obtenidas de las exportaciones efectuadas hasta el 17 de noviembre deberán liquidarse en un 70% en el mercado único y libre de cambios (MULC) y e l 30% a través de contado con liquidación (CCL).

Entre el viernes 20 de octubre (u$s 417) y el miércoles 25 del mimo mes (u$s 515) la soja recuperó u$s 98 por tonelada, tras haber tocado un pico de u$s 350 el 16 de agosto de este año.

Esta iniciativa sumada a la baja disponibilidad de soja por vender, según la BCR. "ha mostrado un claro impacto alcista en los precios de los mercados de futuros locales, principalmente en los c ontratos de soja noviembre ".



Dado que el reglamento del Matba-Rofex establece que los cobros y pagos de los contratos denominados en dólares se realizan en pesos al tipo de cambio de referencia publicado por la institución; es decir, al tipo de cambio oficial, los operadores del mercado debieron ajustar la cotización de los contratos en dólares para reflejar el nuevo régimen que estará vigente durante gran parte del próximo mes.

En ese sentido, el informe señala que, de todos modos, los contratos ya venían mostrando subas previo a la publicación de la nueva disposición, por una demanda de la oleaginosa que no encuentra respaldo en el bajo volumen de producción disponible para vender.

"El aumento de la cotización del contrato de soja noviembre en el Matba-Rofex responde a factores meramente locales, ya que l os precios en el mercado internacional no mostraron la misma tendencia alcista que en el mercado argentino", precisó el estudio de Belén Maldonado, Patricia Bergero y Julio Calzada.

Alivio para la gruesa

Durante la última semana de octubre, se registraron las tan esperadas y necesarias lluvias sobre buena parte de la Región Pampeana; según señala el último informe semanal de GEA, las áreas más beneficiadas fueron el extremo sudoeste de Santa Fe, el sur de Córdoba, el noroeste de Buenos Aires, con registros de 40 a 100 mm, y Entre Ríos con marcas superiores a los 60 mm.

El 90% de la región núcleo acumuló lluvias por encima de los 30 mm, con un promedio de 45,5 mm para toda la zona, lo cual no sólo ayudará a impulsar las actividades de siembra de soja de primera en la región sino también a mejorar el crecimiento de los lotes implantados de maíz .

En cuanto al avance de siembra del cereal, los datos oficiales muestran que durante la última semana la implantación del cultivo progresó 2 p.p., lo que advierte un avance promedio total de 20% en el país , 1 p.p. por delante de los registros de igual fecha del año anterior.

No obstante, según los analistas de la BCR, la siembra continúa retrasada en relación con los promedios históricos, considerando que en los últimos 5 años el avance promedio de la siembra de maíz era del 35% para el mismo período.