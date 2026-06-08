El mapa inmobiliario que el mercado ignoró: los barrios de CABA con más margen de crecimiento y los que están saturados
En los últimos años, el parque habitacional de la Ciudad creció mucho más rápido que la población. El fenómeno revela una paradoja inmobiliaria y ayuda a identificar qué zonas todavía tienen margen para expandirse.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 8 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.