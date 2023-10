Importaciones: toman una medida clave para agilizar acceso a dólares pero un problema demora todo

En un escenario que se ha complejizado por la falta de divisas, el Banco Central (BCRA) introdujo un cambio para dar acceso al mercado a las entidades financieras a través de la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior (CCUCE) que viene registrando errores y demoras desde hace más de 2 meses.



Mientras los importadores reclaman por las "trabas" para poder validar los pagos en la CCUCE que controla la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a partir de registrar caída en el sistema y errores recurrentes , las entidades privadas aseguran que por estas "inconsistencias" se frena el giro de divisas.

Con la expectativa de agilizar este trámite que es requisito para todas las operaciones en divisa internacional , el Central estableció que, para dar acceso al mercado las entidades financieras deberán contar con la validación en CCUCE realizada el mismo día o el día previo al que se realiza la solicitud .



La normativa reemplaza los últimos párrafos de los puntos 1, 2 y 3 de la Comunicación "A" 7622 y describe que "al momento de dar acceso al mercado de cambios, la entidad deberá contar con una convalidación de la operación en el sistema informático Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior implementado por la AFIP, generada en el mismo día o en el día hábil previo".

Hasta ahora, los bancos privados debían realizar la consulta en esta plataforma el mismo día en el que se iba a dar acceso al mercado para el pago de las operaciones.

La normativa que entró en vigencia este lunes 23 de octubre busca agilizar la validación de pagos que viene ocasionando problemas y demoras en las importaciones que cuentan con aprobación en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) o SIRASE (servicios).

Sin embargo, operadores del comercio internacional aseguran que los problemas persisten y que se han acumulado una gran cantidad de pagos por validar.

En los primero tres días de la semana, coinciden, el validador -CCUCE- "no estuvo funcionando"; en las últimas horas se restableció, pero se han multiplicado las "inconsistencias".

En este sentido, Yanina Lojo, especialista en comercio exterior explicó que "se ha detectado que el error 46 - que se presentaba para casos de empresas que cuyo acceso al MULC se había demorado 30 días de la fecha de acceso definitiva -, se masificó y ya no respeta ese parámetro ".



"Inclusive -agregó- hay casos donde con posibilidad de acceder ese mismo día, está arrojando el error en cuestión".

Según la especialista, que a diario gestiona operaciones para sus propios clientes, la situación es "crítica".