A partir del año 2026, diversos productos importados, principalmente procedentes de China, enfrentarán un significativo incremento en sus precios debido a la imposición de nuevos aranceles que podrían alcanzar hasta el 50%. Según lo indicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esta normativa impactará a 1,463 mercancías provenientes de naciones con las que México no sostiene acuerdos comerciales.

La Secretaría de Economía ha declarado que estos nuevos gravámenes se implementarán sobre aquellos bienes que ingresan al país, muchos de los cuales son adquiridos mediante plataformas digitales y comercio electrónico, provocando un incremento que se manifestará de manera directa en los bolsillos de los consumidores.

Es fundamental informarse acerca de los detalles de esta disposición y evitar inconvenientes con las compras importadas. Es importante considerar que dicha medida ya se encuentra en vigor a nivel nacional.

Adiós a las adquisiciones en Shein y Temu: aseguran gravámenes de hasta el 50% en todos los productos importados de China por ausencia de pacto comercial (foto: archivo).

¿Qué productos alcanzarán los precios más elevados en 2026?

textiles

ropa

microondas

25%

hasta el 50%

Herramientas y equipos para automóviles, como llantas

Accesorios de seguridad, por ejemplo postes reflejantes

Productos de uso cotidiano y cuidado personal

Artículos de higiene y limpieza

Papelería y suministros de oficina

Productos importados cuyo precio se mantendrá estable en 2026

La Secretaría de Economía destacó que las medidas implementadas buscan salvaguardar cerca de 350,000 empleos en sectores definidos como sensibles y enfatizó que no están dirigidas exclusivamente contra ninguna nación.

En lo que respecta a equipos de cómputo y teléfonos móviles, la gran mayoría se mantiene exenta de aranceles gracias al Acuerdo de Tecnología de la Información, aunque al ingresar al país están sujetos al pago del 16% correspondiente al IVA.

Los aparatos electrónicos, tales como televisores y refrigeradores, no se incluyen en las modificaciones a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dado que actualmente pagan aranceles que fluctúan entre el 15% y el 20%, conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE).