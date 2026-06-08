Paro confirmado de la CGT: cuándo será la medida de fuerza y qué servicios resultarán afectados

El Ministerio de Economía fue evacuado esta tarde pasadas las 15 por dos amenazas de bomba.

Según informaron los presentes, se trató de dos amenazas telefónicas consecutivas y las autoridades todavía supervisan el edificio en un procedimiento que lleva al menos más de media hora.

La evacuación se realizó hacia Plaza de Mayo, donde confirmaron que no se trató de un simulacro y que había sido convocado el escuadrón antibombas, luego del cual se reestablecería el ingreso al edificio por partes.

El escuadrón realiza los controles correspondientes con los perros policía e irá habilitando los ingresos una vez supervisados el edificio central y su anexo sobre Balcarce.

El ministro de Economía, Luis Caputo, estaba en el Palacio de Hacienda a la hora de la evacuación ya que tenía previsto reunirse con el expresidente de Colombia, Iván Duque.

Noticia en desarrollo...