El Ministerio de Economía fue evacuado esta tarde pasadas las 15 por dos amenazas de bomba.

Según informaron los presentes, se trató de dos amenazas telefónicas consecutivas y las autoridades todavía supervisan el edificio en un procedimiento que lleva al menos más de media hora.

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La evacuación se realizó hacia Plaza de Mayo, donde confirmaron que no se trató de un simulacro y que había sido convocado el escuadrón antibombas, luego del cual se reestablecería el ingreso al edificio por partes.

El escuadrón realiza los controles correspondientes con los perros policía e irá habilitando los ingresos una vez supervisados el edificio central y su anexo sobre Balcarce.

El ministro de Economía, Luis Caputo, estaba en el Palacio de Hacienda a la hora de la evacuación ya que tenía previsto reunirse con el expresidente de Colombia, Iván Duque.

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